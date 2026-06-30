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Mihai Mitoșeru, pregătit să devină tătic! A făcut anunțul la Dan Capatos Show: ”Acum este momentul”

De: Simona Vlad 30/06/2026 | 23:33
Mihai Mitoșeru, alături de viitoarea soție, Alexandra, și de mama lui
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Mihai Mitoșeru traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Invitat la Dan Capatos Show, prezentatorul ne-a vorbit despre relația cu Alexandra, stewardesa care i-a dat viața peste cap. Deși a cerut-o în căsătorie, cei doi au ales să amâne nunta și să se concentreze pe un vis mult mai important. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Mihai Mitoșeru spune că el și Alexandra nu se grăbesc cu organizarea nunții. Pentru amândoi, întemeierea unei familii este prioritară, iar ceremonia poate veni și mai târziu. Vezi emisiunea integrală aici!

„Da, muncim la copii, pentru că nici eu, nici ea nu ne-am gândit înainte. Acum este momentul în care vrem. Când o vrea Dumnezeu, așa va fi. Nici eu, nici în relațiile dinainte nu ne-am gândit la asta. Acum ne dorim și, când o vrea Dumnezeu, știi cum e. Am cerut-o, într-adevăr. Anul trecut am fost și în locul acela frumos despre care ți-am povestit, în Barcelona. Parcă fugeam de nuntă, să nu se strice ceva. Dar acum lucrurile sunt simple. Noi muncim la copii și asta este cel mai important pentru noi.”

Alexandra i-a schimbat complet viața

Mitoșeru a povestit că s-a împlinit un an de când Alexandra s-a mutat alături de el. Spune că iubita lui i-a transformat casa și, odată cu ea, întreaga stare de spirit.

„Ieri am făcut un an de când ne-am mutat împreună. A venit acasă și era o casă de burlac. Era murdar, era plin de lucruri aruncate peste tot. Mi-a spus: «Ce facem acum? Mă lași să arunc ce pot să arunc și ce pot să schimb?». I-am zis: «Schimbă orice, aruncă orice, în afară de mine și de câini». Nu-mi mai plăcea să mă duc acasă. Am avut perioada aceea în care stăteam singur și o luasem razna cu căpățâna, cu depresia și cu tot. Începusem să mă învinovățesc pentru tot din lume. Mă gândeam că sunt de vină și pentru război, și pentru COVID, pentru tot ce îmi spunea fosta soție. Începusem să cred că eu sunt vinovat pentru toate.”

„Nu mai repet greșelile din trecut”

Mihai spune că experiențele trăite l-au făcut un alt om. Acesta ne-a spus că și-a asumat greșelile și că nu mai este omul de odinioară.

„Eu am fost foarte asumat. Mi-am cerut scuze, am recunoscut tot ce am făcut și, mai ales, m-am schimbat. Asta este cel mai important. Nu mai repet greșelile pe care le-am făcut. Nu mai fac nicio tâmpenie. Acum casa pe care o avem chiar este acasă și abia aștept să mă întorc acolo de fiecare dată.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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