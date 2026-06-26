Care este motivul pentru care Mihai Mitoșeru amână nunta cu logodnica mai tânără cu 20 de ani: „Mi-e puțin frică”

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, viitoarea soție a lui Mihai Mitoseru, Alexandra Vîrtea mărturisește, cu sinceritate, că „deocamdată trăim momentul”. Cu umor, ne spune că, peste 20 de ani, anii se vor vedea pe chipul ei, dar Mihai va rămâne la fel ca azi, mereu tânăr. Ne povestește cum au fost primele 6 luni după ce s-au mutat împreună, când ea a trebuit să se obișnuiască cu ritualurile lui Mihai și el cu faptul că ea are întotdeuna dreptate. Celebrul prezentator recunoaște că singurul defect al Alexandrei este că nu lasă niciodată de la ea și ne spune care sunt cele două lucruri pe care nu le-ar ierta niciodată jumătății sale. Cu sinceritate, Mihai spune că este fericit alături de Alexandra, dar teama de căsătorie încă mai există undeva, în inima lui.

Alexandra Vîrtea a lăsat totul în urmă și s-a mutat în România, pentru iubirea vieții ei. În exclusivitate recunoaște că nu căsătoria este importantă, ci copiii care speră să vină în viața lor, sî le umple casa de râsete și amintiri unice. Vorbește, cu înțelepciune, despre divorțul prin care a trecut și fosta ei relație. Mărturisește că a luat decizia de a se mărita, atunci, fiind foarte tânără, doar cu inima, nu cu rațiunea, dar nu regretă absolut deloc experiența trăită.

Alexandra Vîrtea, iubita lui Mihai Mitoșeru:„Deocamdată trăim momentul”

CANCAN.RO: Alexandra, între voi sunt 20 de ani diferență. Evident că nu se observa, Mihai arată acum ca la 35 de ani, dar mai încolo te-ai gandit cum va fi?

Alexandra: M-am gândit, bineînțeles. Dar eu cred că într-o relație contează mai mult cum te simți lângă omul respectiv decât ce scrie în buletin. În plus, Mihai are mai multă energie decât multe persoane de 30 de ani, așa că momentan eu sunt cea care trebuie să țină pasul cu el. Iar pentru viitor, îl luăm pas cu pas. Deocamdată trăim momentul. Dacă peste ani va avea nevoie de ochelari, îi aleg eu pe cei mai frumoși. Și concluzia mea este că, peste 20 de ani, eu o să arăt cu 20 de ani mai în vârstă, iar Mihai probabil exact la fel ca acum. Deci cred că eu sunt cea care ar trebui să-și facă griji .

CANCAN.RO: Mihai, cât de grele au fost primele 6 luni, când făceai naveta?

Mihai Mitoșeru: Depinde cum le privești. Greu era drumul, dar ușor era motivul pentru care îl făceam. Să fim serioși, când știi că te așteaptă persoana potrivită nu mai numeri kilometrii, ci momentele frumoase.

CANCAN.RO: Alexandra, cât de grele au fost primele 6 luni după ce v-ați mutat împreună?

Alexandra Vîrtea: Sincer, nu au fost chiar atât de grele pe cât se așteaptă lumea. Cele mai mari provocări au fost să ne obișnuim cu micile obiceiuri ale fiecăruia. Eu am descoperit că Mihai are anumite ritualuri de care nu se desparte, iar el a descoperit că eu am întotdeauna dreptate. În rest, cred că primele luni împreună sunt despre adaptare, răbdare și mult umor. Dacă poți să râzi împreună după o mică ceartă despre telecomandă sau cine lasă lumina aprinsă, ești pe drumul cel bun. Am învățat să împărțim același spațiu, să ne respectăm tabieturile și să comunicăm mai bine.

CANCAN.RO: A avut Alexandra pornirea să schimbe tot în casă?

Mihai Mitoșeru: Da,bineințeles, asa cum era și normal. Și eu am fost de acord spunându-i că poate să schimbe orice în afară de mine și de cățel. Exact așa a și făcut (râde, n.red.)

CANCAN.RO: Care crezi că este cea mai mare calitate a ta?

Alexandra Vîrtea: Răbdarea. Și spun asta pentru că sunt într-o relație cu Mihai (râde, n.red.) Glumesc! Dar da, cred că răbdarea și faptul că încerc să găsesc partea bună în orice situație sunt printre cele mai mari calități ale mele. Sunt și o persoană foarte empaticaă. Ascult, înțeleg și încerc să ajut pe cei din jur atunci când pot.

Mihai Mitoșeru nu și-a pierdut umorul:„Adevăratul ei defect este că e foarte căpoasă și nu lasă niciodata de la ea, trebuie mereu să aibă dreptate”

CANCAN.RO: Mihai, care e cel mai mare defect al jumătății tale?

Mihai Mitoșeru: Este obsedată de ordine și curățenie (râde, n.red.). Casa trebuie să fie lună întotdeauna, chiar și când ne întoarcem din vacanță la 4:00 dimineața. Dar acest defect este și o calitate. Însă adevăratul ei defect este că e foarte căpoasă și nu lasă niciodată de la ea. Trebuie mereu să aibă dreptate. Dar dacă este să facem o comparație, la câte defecte am eu, al ei nici nu se vede. Iar despre calitățile ei nu avem timp să vorbim acum deoarece durează prea mult.

CANCAN.RO: Viața ți-a dat multe lecții, care a fost cea mai grea pe care a trebuit s-o înveți?

Mihai Mitoșeru: Au fost foarte multe lecții grele pe care le-am primit în viața asta și din toate am învățat. Dar cea mai grea lecție pe care am învățat-o este că atunci când ai impresia că o să rămâi singur pe lume și că nu mai ai motiv să trăiești, iată că Dumnezeu îți arată că urmează de fapt cea mai frumoasă perioadă a vieții tale.

CANCAN.RO: Ce ai învățat din fosta relație pe care ai avut-o?

Alexandra Vîrtea: Am învățat că iubirea este importantă, dar la fel de importante sunt răbdarea, comunicarea, respectul reciproc și simțul umorului. Și că uneori trebuie să asculți mai mult și să ai dreptate mai rar. Toate experiențele ne învață ceva, iar eu aleg să păstrez lecțiile bune și să merg mai departe.

CANCAN.RO: Cît timp ți-a luat să-ți dai seama că viața ta este înapoi în România?

Alexandra Vîrtea: Sincer? Mai puțin decât mi-a luat să-mi împachetez toate lucrurile(râde, n.red.). Glumesc. In general sunt o persoana foarte flexibilă datorită meseriei mele, așa am fost nevoită să fiu mereu. Nu a fost o decizie luată peste noapte. Mi-a luat ceva timp să cântăresc toate aspectele, dar recunosc că faptul că Mihai era aici a cântărit mult. Chiar daca am trăit mai mult de jumate din viața mea prin alte țări, o parte din inima mea parcă tot spre România a tras mereu. România a insemnat pentru mine mereu acel sentiment de ‘acasă’.

CANCAN.RO: Te-ai căsătorit când erai foarte tânără. Când îți pui ceva în cap, nu există cale de întoarcere.

Alexandra Vîrtea: Așa eram atunci. Când eram convinsă de ceva, mergeam înainte cu toată inima și fără prea multe ezitări. M-am căsătorit foarte tânără pentru că am crezut în povestea aceea și nu regret. A fost o alegere făcută cu sinceritate și cu sufletul deschis. Între timp, am învățat că uneori este bine să mai asculți și de rațiune, nu doar de emoții. Dar îmi place că am rămas un om hotărât. Diferența este că acum iau deciziile după ce mă gândesc de două ori, nu doar o dată.

Alexandra și fosta soție au aceeași meserie:„Chiar dacă nu crede nimeni, este doar o coincidență”

CANCAN.RO: Mihai, nu te sperie puțin profesia viitoarei tale soții? Ai mai fost în acel „film”…

Mihai Mitoșeru: Chiar dacă nu crede nimeni, este doar o coincidență, cu toate că eu sunt mai aerian. Și faptul că știu despre ce e vorba mă face să pot să fiu lângă Alexandra, să o înțeleg mai bine. Iar când ne întoarcem de la job-urile noastre stăm pe balcon și povestim, eu despre nunțile mele iar ea despre curse ei, relaxându-ne la un pahar de vorbă.

CANCAN.RO: Alexandra, care este lecția pe care ai învățat-o dupa ce-ai trecut printr-un divorț?

Alexandra Vîrtea: Cea mai importantă lecție a fost că trebuie să ai curajul să închizi un capitol atunci când nu te mai reprezintă. Am învățat să nu mă agăț de trecut și să privesc înainte cu încredere. Fiecare experiență, chiar și una dureroasă, poate deveni o lecție valoroasă. Divorțul nu este un eșec, ci uneori o decizie dificilă, dar necesară. M-a învățat să mă cunosc mai bine, să fiu mai atentă la nevoile mele și să prețuiesc și mai mult comunicarea și respectul într-o relație.

Alexandra recunoaște:„Casatoria nu este o prioritate, ne dorim mai mult un copil”

CANCAN.RO: Când ați plănuit marele eveniment? Știu că Mihai s-a ferit mereu de căsătorie, dar acum totul este fix așa cum trebuie.

Alexandra Vîrtea: Amândoi am trecut prin acest tip de eveniment în viețile noastre anterioare. Am spus mare ‘DA’ anul trecut la Barcelona, în față la Familia Sagrada și rămâne valabil (râde, n.red.), dar nu este o prioritate acum. Ne dorim mai mult un copil și cât mai multe vacanțe pline de momente pentru a petrece timpul împreună.

CANCAN.RO: Acum sincer, un act face o relație să meargă, sau dragostea și înțelegerea dintre doi oameni?

Alexandra Vîrtea: Actul doar oficializează o poveste, dar dragostea și înțelegerea o fac să dureze. Pentru mine, cel mai important este să mă trezesc dimineața și să simt că sunt alături de omul potrivit, indiferent ce scrie pe o hârtie.

Mihai nu a uitat:„Îmi este un pic frică”

CANCAN.RO: N-ai nicio teamă, Mihai?

Mihai Mitoșeru: Poate îmi este un pic frică de acel act pentru că, din câte văd în ultimii 20 de ani, cam strică treaba la toată lumea. Dar la noi nu cred că o să fie cazul. Suntem prea bine împreună ceea ce e cel mai important. Iar căsătoriți sau nu, cred că așa vom rămâne.

CANCAN.RO: Ce trebuie să se întâmple și ce nu ca doi oameni să poată trăi și iubi în armonie?

Mihai Mitoșeru: Să se potrivească, să fie deschiși, să vorbească despre absolut orice fără reținere dar cu mult respect. Iar dacă după un timp se vor plafona, să învețe să gestioneze situația și să meargă mai departe împreună pentru că totul se poate termina în doar câteva clipe.

CANCAN.RO: Alexandra, sincer acum, care din voi este vulcanicul si care este cel calm?

Alexandra Vîrtea: Oficial, Mihai este liniștea iar eu vulcanul (râde, n.red.). În majoritatea timpului eu sunt cea care aduce energia iar el este cel care calmează situația. Eu sunt mai impulsivă iar el este mai echilibrat și mai răbdător, încearcă mereu să aplaneze discuțiile.

Un sacrificiu necesar:„Am lăsat în urmă confortul, rutina și lucrurile cu care eram obișnuită”

CANCAN.RO: Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Alexandra Vîrtea: Cred că cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut pentru iubire a fost să îmi schimb complet planurile de viață fără să simt că fac un sacrificiu. Am lăsat în urmă confortul, rutina și lucrurile cu care eram obișnuită pentru a urma ceea ce simțeam. Când ești îndrăgostit, uneori faci lucruri pe care, privite din exterior, le-ai considera nebunești, dar pentru tine au perfect sens. Uneori e bine sa incerci că, cine știe, poate ai de câștigat, exact ca în cazul meu.

CANCAN.RO: Mihai, exista vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Mihai Mitoșeru: Da, minciuna si trădarea (de orice fel). O relație fără sinceritate și respect nu cred că poate exista.

CANCAN.RO: Ai o meserie grea, controversată de multe ori. De câte ori te-ai lovit de prejudecăți?

Mihai Mitoșeru: Am o meserie asumată și e normal să fie așa. Cel mai tare mă deranjează că, „fiind de la televizor”, lumea crede despre mine că sunt „fițos”, ceea ce n-am fost niciodată, dar mă distrează (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Ce te face să râzi, cu adevărat? Dar să plângi?

Alexandra Vîrtea: Râd cu adevărat de lucrurile simple, de situațiile spontane din viața de zi cu zi, de glumele lui Mihai și de momentele în care nu iese totul perfect. Dar exact asta le face frumoase. Cred că umorul ne salvează de multe ori și ne apropie și mai mult. În schimb, plâng atunci când simt emoții puternice , fie că vorbim de momente sensibile din viața mea, de oameni dragi sau de povești care mă ating. Sunt un om destul de sensibil chiar dacă nu se vede mereu la exterior.

CANCAN.RO: Mihai, cum ai reușit să te menții, de atâția ani, într-o lume care este în continuă schimbare? Ce trebuie să ai, în plus, ca să reziști?

Mihai Mitoșeru: În primul rând să îți faci bine meseria, să fii serios, să fii corect. În al doilea rând să te adaptezi ca să poți să mergi mai departe, dar fără compromisuri. Iar în viață să fii OM.

CANCAN.RO: Alexandra, care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Alexandra Vîrtea: La ce văd în jurul meu și în viața de zi cu zi, nu cred că aș putea spune că am avut un anumit ‘cel mai greu’ moment din viața mea. Problemele realmente grave în viață cred că sunt, de fapt, altele. Tragedii, decese, boli. Mă consider norocoasă că sunt sănătoasă, la fel și familia mea, că am tot ceea ce am nevoie.

Planuri de lungă durată:„Îmi imaginez o viață liniștită, cu vreo 2 copii sănătosi”

CANCAN.RO: Cum speri să fie viața voastră, peste 20 de ani?

Alexandra Vîrtea: Îmi imaginez o viață liniștită, cu vreo 2 copii sănătosi, cu râsete și cu amintiri frumoase strânse în timp. Nu știu dacă lucrurile vor arăta exact cum le planificăm acum, dar sper ca esența să rămână aceeași: respect, iubire și echilibru. Iar Mihai sper sa fie la fel de respectuos si plin de iubire pentru mine la fel cum este acum.

CANCAN.RO: Mihai, ce simți când o privești pe Alexandra?

Mihai Mitoșeru: Că sunt fericit.

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