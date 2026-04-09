Narcisa Moisa, declarație surprinzătoare despre Bogdan de la Ploiești: ”Îmi e antipatic”

Un posibil nou conflict pare să se contureze în industria muzicii de petrecere, după ce un videoclip cu Narcisa Moisa a devenit viral pe rețelele sociale.

Artista a fost întrebată ce manelist nu îi este deloc pe plac, iar răspunsul ei direct l-a vizat pe Bogdan de la Ploiești. Declarația a surprins publicul, având în vedere că între cei doi nu existaseră până acum tensiuni cunoscute.

Tensiuni în lumea maneliștilor

Narcisa Moisa și Bogdan de la Ploiești sunt considerați două dintre cele mai apreciate nume ale muzicii balcanice din România, artiști care se bucură de succes constant. Tocmai de aceea, reacțiile nu au întârziat să apară după ce cântăreața a afirmat în interviu:

„Bogdan de la Ploiești îmi e antipatic”.

Momentul a alimentat discuțiile din mediul online, mai ales în contextul în care Narcisa Moisa a fost implicată recent și într-un alt scandal, cu Raluca Drăgoi.

Narcisa Moisa, declarație surprinzătoare despre Bogdan de la Ploiești

La scurt timp după apariția videoclipului, Bogdan de la Ploiești a oferit o reacție publică. Artistul a transmis că nu intenționează să transforme situația într-un conflict și că preferă să rămână rezervat. Acesta a explicat că, în urmă cu o lună, își exprimase chiar dorința de a colabora muzical cu Narcisa Moisa, pe care o consideră o voce valoroasă.

„Acum patru ani nu mai eram așa de antipatic. Nu este de criticat, pentru că suntem în Săptămâna Mare și mă bucur să văd oameni sinceri. Acum o lună, am spus că vreau să cânt o piesă cu Narcisa. De ce? Pentru că este o voce bună, o voce frumoasă, cu toate că noi nu mai vorbim, dar nu am considerat vreodată că este dușmanul meu. Probabil s-ar fi așteptat să răspund într-un mod mai urât, să facem o ceartă”, a declarat Bogdan de la Ploiești.

CITEŞTE ŞI: Raluca Drăgoi și Narcisa Moisa, un nou show grotesc! S-au păruit la Gala RXF

Războiul dintre Raluca Drăgoi şi Narcisa Moisa ajunge la cote maxime! De la ce a pornit scandalul din benzinărie, de fapt: “Să înțeleagă toată lumea”