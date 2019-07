Narcisa, schimbare șocantă de look. Cum arată acum fosta soție a lui Nicolae Guță

Narcisa, fosta soție a lui Nicolae Guță, și-a câștigat mulți fani după certurile cu celebrul manelist. Așa că și-i ține la curent cu tot ce face, prin intermediul contului personal de socializare.

Recent, Narcisa și-a surprins prietenii virtuali. Și-a schimbat culoarea părului, a renunțat la șatenul închis în favoarea unui blond arămiu.

Fosta soție a lui Nicolae Guță a urcat fotografia pe Facebook, iar imaginea a strâns, rapid, sute de aprecieri.

Prietenie de dragul fiului

După ani buni de telenovele, împăcări și despărțiri, acum Narcisa Guță este mai liniștită ca oricând și spun că are o relație de prietenie cu Nicolae Guță, mai ales de dragul fiului lor, Alberto.

“Și atunci eram decentă, dar era mai multă gelozie. Am pierdut mult în viață pentru că am spus ce gândesc în față. Nu sunt îndrăgostită. În viață nu programăm nimic, merg pe mâna destinului. Sunt binecuvântată cu băiatul meu, nu programez nimic. Am vrut să îl dau în judecată din răzbunare în trecut. Nu mai am nici o relație cu Guță, vorbim strict despre copil. Ajută cu bani, nu avem nici o înțelegere. L-am iubit foarte bun, are un suflet foarte bun”, a declarat Narcisa Guță.