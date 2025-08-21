Natalia, o fetiță de doar 3 anișori, a murit în timp ce se juca cu frățiorii ei. Cum s-a produs tragedia din Iași

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din comuna Golăiești, județul Iași. O fetiță de numai trei ani, pe nume Natalia, a murit după ce s-a prăbușit la pământ în timp ce se juca alături de frații săi. Accidentul a avut loc pe 16 august, în jurul orei serii, chiar în curtea casei familiei.

Conform primelor informații, micuța s-a dezechilibrat în timpul jocului și a căzut, lovindu-se violent la cap de o suprafață de beton. Lovitura a fost fatală, provocând un traumatism cranio-cerebral sever. În doar câteva clipe, bucuria jocului s-a transformat într-un coșmar pentru întreaga familie.

Tragedie în Iași!

Imediat după incident, părinții au apelat numărul unic de urgență 112. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD, care a început manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, copila nu a mai răspuns la intervenție și a fost declarată decedată.

Trupul fetiței a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Iași, unde specialiștii au confirmat diagnosticul: traumatism cranio-cerebral sever. În urma constatărilor, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs nefericitul eveniment.

Comunitatea din satul Cilibiu, unde Natalia a fost înmormântată, este în stare de șoc. Oamenii vorbesc despre un copil plin de viață, vesel și jucăuș, iar vestea pierderii ei a adus o tristețe greu de cuprins în cuvinte.

Cazul a readus în atenție pericolele la care sunt expuși copiii de vârstă fragedă atunci când se joacă în medii nesigure sau lângă suprafețe dure, precum betonul sau alte materiale care pot provoca răni grave în caz de cădere. Specialiștii atrag adesea atenția că micuții trebuie supravegheați cu mare atenție, însă chiar și așa, accidentele pot surveni într-o clipă, cu urmări dramatice.