Nea Marin a dat din casă și a spus adevărul despre Liviu Vârciu: ”Caută mereu să încurce”

Într-un interviu emoționant, Nea Marin a dat din casă și a spus adevărul despre relația pe care o are cu Liviu Vârciu.

Nu mai este o noutate faptul că Liviu Vârciu și Marin Barbu (Nea Marin) se înteleg ca ”șoarecele cu pisica”. Pe cât de mult se tachinează, pe atât de mult se iubesc, se respectă și se cunosc suficient de bine încât să nu lase lucrurile mici să le afecteze relația. Într-un interviu emoționant, Nea Marina a spus cum stau lucrurile între cei doi:

”Cum ne știți! Ca șoarecele și pisica! De la început am fost așa și cred că așa o vom ține cât vom fi pe pământ. Noi nu putem să fim altfel, căci ne cunoaștem unul pe celălalt foarte bine, iar Liviu știe cum reacționez eu și caută mereu să mă încurce. (râde)”, a spus Marin Barbu pentru Click.ro.

Nea Marin, planuri inedite de sărbători

Deși este tot timpul activ și pus pe treabă, Nea Marin este un adevărat gospodar și în spatele camerelor de filmat. Sărbătorile din acest an sunt pe placul lui, iar voia bună și persoanele dragi sunt ”ingredientele” unui Crăciun fericit și al unui Revelion pe cinste:

”Pot să vă spun sincer că am avut cel mai frumos Crăciun! Sunt sigur că și anul nou va fi la fel. Am petrecut sărbătorile alături de familie și prieteni în Maramureș, la Vasilică Ceterașu, finul meu. Am mâncat tot ce se putea mânca din bucatele tradiționale, alea adevărate din Maramureș – de la sarmale și caltaboș, la cârnați.

Chiar acum mă îndrept spre pensiunea unui cumătru, acolo ne vom petrece Revelionul. Ne adunăm mai mulți prieteni din toată țara și vom fi împreună la trecerea dintre ani”, a mai spus Nea Marin.

