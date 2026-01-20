Acasă » Știri » Netflix mărește tarifele în România?! Cât costă cele 4 tipuri de abonamente în 2026

De: Simona Tudorache 20/01/2026 | 16:37
Netflix aduce în 2026 seriale de calibru, dar toate aceste surprize de top ar putea fi reflectate și de prețul abonamentului, care ar putea crește simțitor în acest an. Până în acest moment, ianuarie 2026, Netflix nu a anunțat oficial o nouă mărire de tarife pentru România, dar anul e abia la început.

În SUA, tarifele au crescut deja semnificativ (Planul Premium a ajuns la 24,99 USD), iar de obicei modificările de preț din SUA ajung în Europa cu o anumită întârziere. Alte platforme (cum ar fi Voyo sau Paramount+) au anunțat deja măriri de tarife chiar în ianuarie 2026, ceea ce creează un efect de domino în industria de streaming.

Netflix are în plan, pentru acest an, câteva lansări majore, sezoane noi din Bridgerton, Lupin, One Piece și filmul Peaky Blinders, iar costurile de producție sunt adesea acoperite prin anumite modificări la prețul abonamentului.

Cei care iubesc filmele de acțiune vor fi răsplătiți din plin. Netflix are o listă de producții cu actori mari. Denzel Washington și Robert Pattinson alcătuiesc perechea perfectă pentru Here Comes the Flood, un lungmetraj plin de suspans centrat pe un jaf. În thriller-ul Apex, care apare pe 24 aprilie, personajul lui Charlize Theron luptă pentru supraviețuire. Și lista nu se oprește aici. Cum vor arăta lucrurile în 2026, rămâne, însă, de văzut. Până atunci, Netflix îți oferă numeroase opțiuni, timp să ai!

Ce preț au abonamentele Netflix în România

În România, prețul abonamentului lunar de bază (numit de Netflix „Minim”) este de 5,99 euro, cel Standard costă 10,99 euro și cel Premium – care permite streaming la rezoluție Ultra HD + HDR, plus streaming simultan pe patru dispozitive se ridică la 13,99 euro.

Cloudwards a constatat că abonații din România ar trebui să muncească aproximativ 1 oră și 57 de minute pentru abonamentul Standard, 1 oră și 40 de minute pentru varianta de bază și 2 ore și 29 de minute pentru varianta Premium. Potrivit celor de la Cloudwards, Norvegia este țara în care abonamentul Netflix rămâne cel mai accesibil. Aici, varianta Standard poate fi plătită după doar 24 de minute de muncă într-o lună. Mai urmează apoi Luxemburg, Islanda și Belgia.

×