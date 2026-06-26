NIBIRU pregătește pentru vara 2026 un sezon de spectacole concepute ca experiențe imersive, în care teatrul, muzica, artele vizuale și coregrafia se întâlnesc într-un format unic pe litoralul românesc. 

Conceptul artistic este coordonat de Răzvan Dincă, unul dintre numele importante ale culturii din România, cu o experiență solidă în operă, operetă, musical și teatru dramatic.

Răzvan Dincă spune că, atunci când a început lucrul la NIBIRU, echipa a pornit de la „o foaie albă de hârtie”, pe care trebuia construit ceva ce „nu s-a mai întâmplat”. În viziunea sa, proiectul nu a fost gândit ca un festival clasic, nici ca un singur spectacol sau un simplu concert, ci ca o experiență complexă, care să combine mai multe limbaje artistice și să creeze o relație directă între scenă și public. Această abordare transformă spectacolele din cadrul NIBIRU în experiențe participative.

Regizor de operă, operetă, musicaluri și teatru dramatic, Răzvan Dincă a semnat în ultimii ani unele dintre cele mai cunoscute producții de public din România, printre care Fantoma de la Operă la Opera Națională București, Shrek și Mamma Mia. Experiența lui în spectacole cu adresabilitate mare și cu impact emoțional puternic se reflectă în direcția pe care o propune acum la NIBIRU: un produs artistic care să transmită emoție, dar și energie colectivă, într-un cadru construit pentru publicul larg.

În cadrul NIBIRU, artiștii români anunțați pe Center Stage vor susține concerte integrate în producții scenice unice, dezvoltate special pentru acest proiect împreună cu Răzvan Dincă.

Povestea, scenografia și momentele artistice au fost dezvoltate împreună, fiecare spectacol fiind construit în jurul personalității și identității artistice a interpretului. Conceptul este personalizat pentru fiecare artist și realizat exclusiv pentru NIBIRU, oferind publicului o experiență care nu se regăsește în turneele obișnuite. Spectacolele vor începe pe promenadă și vor continua pe Center Stage. Aici îi vei vedea pe Mario, Smiley, Delia, Theo Rose, Carla’s Dreams, Antonia, Alina Eremia, Holy Molly, Emaa, INNA, Irina Rimes, Rareș, The Motans, Alex Velea, Adi Istrate, Andrei Bănuță, Puya, Minelli, Florian Rus, AMI, Liviu Teodorescu, Lazy Ed, Iraida, Alessandra, Misha Miller, Lidia Buble și Andrei Ursu.

Conceptul este gândit ca un traseu artistic unitar, care leagă promenada de Center Stage, cu aceiași artiști și aceeași direcție creativă. Numele serilor acoperă întreg acest parcurs, de la promenadă și până la concertul de pe scenă, prin șapte universuri tematice distincte:Circus of Wonders, joia; Neon Asia, vinerea; Velvet Cabaret, sâmbăta; Barrio Carnaval, duminica; Summer Disco Love, lunea; American Soul System, marțea; Worlds of Nibiru, miercurea.

Sezonul NIBIRU se desfășoară timp de 46 de zile, iar cele șapte concepte de spectacol revin în fiecare săptămână, fiecare cu propria tematică, scenografie și identitate artistică. Fiecare seară oferă o experiență diferită și creează un nou motiv pentru a reveni pe parcursul verii.

Întregul concept este construit în jurul ideii că vara se trăiește împreună. Familii, grupuri de prieteni și vizitatori care ajung singuri împart aceeași energie, aceleași spații și aceleași momente, devenind parte din atmosfera fiecărei seri. Spectacolele încep pe promenadă, continuă pe Center Stage și transformă publicul din spectator într-un participant activ al experienței.

NIBIRU este o nouă stațiune pe litoralul românesc, construită ca un ecosistem de cultură, muzică, gastronomie, retail, sport și artă. Spectacolele coordonate de Răzvan Dincă devin una dintre piesele centrale ale unui format care pune în prim-plan creativitatea, participarea, emoția și diversitatea de public.