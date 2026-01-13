Nick Jonas a recunoscut de ce a fugit de la Globurile de Aur. „A fost ca o lovitură în stomac”

Cântărețul Nick Jonas a stârnit rumoare în rândul internauților după ce a dispărut pur și simplu de la gala Globurilor de Aur, care a avut loc duminică la Los Angeles.

Și acum, la câteva zile de la eveniment, artistul a recunoscut totul. Se pare că, în cele din urmă, în pofida celebrității, Jonas este exact ca noi toți, scrie revista People.

După ce muzicianul, în vârstă de 33 de ani, a fost văzut ieșind afară în timpul Premiilor Globul de Aur 2026, duminică, 11 ianuarie, el le-a împărtășit fanilor cu sinceritate ce s-a întâmplat. Într-un videoclip surprins de Parade, el a fost văzut privind în jur în timp ce lua o înghițitură de apă în fața clădirii unde avea loc ceremonia anuală de decernare a Globurilor de Aur, iar mica sa escapadă i-a făcut pe fani să înceapă să își pună semne de întrebare.

La scurt timp, pe internet a început să circule videoclipul cu Jonas ieșind în curte și părând neliniștit, ca și cum nu s-ar fi simțit în largul său la eveniment. Iar internauții au început să comenteze că este foarte posibil ca muzicianul să se fi simțit emoționat sau chiar copleșit și să fi decis să ia o pauză. Nick Jonas se afla la gala Premiilor Globurile de Aur împreună cu soția lui, actrița Priyanka Chopra Jonas.

Nick Jonas a recunoscut de ce a fugit de la Globurile de Aur

După ce clipul a devenit viral online, el a răspuns la o repostare pe X, în care un fan a spus că „anxietatea socială l-a copleșit”.

Jonas a spus că speculațiile fanului au fost corecte. „Da… m-a lovit ca un pumn în stomac”, a scris el, referindu-se la cel mai recent single al său, „Gut Punch”.

În secțiunea de comentarii, fanii l-au aplaudat pe Jonas pentru sinceritatea sa față de cum s-a simțit duminică. „Te descurci extraordinar!!! Toți avem depresie cauzată de anxietatea socială”, a spus o persoană.

Jonas, care suferă de diabet zaharat de tip 1, a vorbit adesea despre sănătatea sa mintală. El a declarat pentru PEOPLE în 2021 că „aspectul de sănătate mintală și emoțională al acestuia (al diabetului, n. red.) este cu adevărat important”.

