Nicolae Guță a deveni tătic pentru a 12-a oară! Cristina, soția lui, a adus pe lume un băiețel

Nicolae Guță este în culmea fericirii! Și asta pentru că… artistul a devenit tătic pentru a 12-a oară! Soția lui, Cristina, a născut un băiețel perfect sănătos.

Nicolae Guță nu-și mai încape în piele de fericire! Artistul a devenit tătic pentru a 12-a oară, după ce soția lui a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Bebelușul a primit nota 10 la naștere, iar părinții sunt extrem de fericiți de venirea lui pe lume, mai ales că au depus eforturi mari pentru a-l avea pe micuț. (CITEȘTE ȘI: CÂȚI BANI A LUAT NICOLAE GUȚĂ DUPĂ CE A CÂNTAT LA O NUNTĂ PE UN VAPOR DE CROAZIERĂ)

”Nicolae Guță, ca să îi arate că nu îl interesează nimic altceva, a decis să treacă o parte a averii pe numele ei. Adică, în momentul în care devine mamă, devine și proprietara unui apartament de lux din București, iar Nicolae Guță este decis să îi deschidă un cont cu 100.000 de euro în el. Și, în plus, i-a promis că îi va fi alături, că ei sunt soț și soție, că nu are de gând să divorțeze sub nicio formă. Cristina a fost mulțumită, ea e acum liniștită cu privire la viitorul ei și al copilului. (…) Guță i-a promis Cristinei că nu o va obliga să mai aibă altă sarcină şi că îi va fi fidel toată viaţa, că o va ţine de nevastă pentru totodeauna. Şi, aşa e fericit, vrea să devină tată pentru încă un băiat”, a povestit un apropiat de-al familiei manelistului Nicolae Guță pentru wowbiz.ro.

Nicolae Guță a dezvăluit cum îl va chema pe cel de-al 12-lea moștenitor

Cristina și Nicolae Guță au o relație presărată cu certuri, împăcări și scandaluri, însă, ea a ales să îi rămână alături cântărețului de manele. Povestea lor de dragoste a ajuns la un nou stadiu: acela în care cei doi au devenit părinți. În timp ce pentru partenera lui este prima experiență de acest gen, pentru artist este cea cu numărul 12 – el mai are 11 copii din relațiile anterioare. (VEZI ȘI: NUNTĂ LA VENEȚIA! NICOLAE GUȚĂ ȘI APROPIAȚII LUI AU OCUPAT UN VAGON ÎNTREG)

“La nume ne-am orientat spre nume mai moderne, Ayan, Edan, mai multe variante. Am zis că până la urmă, ea decide. Numele are o oarecare importanță, mai important este caracterul, dar mai important este modul în care îl vom crește. Asupra noastră au fost multe încercări, turbulențe. Am rezistat și, totuș,i faptul că îmi poartă băiețelul în pântece înseamnă foarte mult.

Cristina este o femeie frumoasă și putea să aibă mulți pretendenți, ar putea să fi cu oricine, cu oameni foarte bogați. A ales să fim împreună, conștientă fiind și tot timpul dorindu-și acest lucru: să rămână însărcinată. Nu a fost nimic accidental, ne-am dorit acest lucru”, a povestit Nicolae Guță în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.

Cristina a devenit soția lui Nicolae Guță pe 25 aprilie 2017. Cununia civilă a avut loc în localitatea Nicoleşti, judeţul Ialomiţa.