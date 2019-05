Nicolae Guță a dezvăluit cum îl va chema pe cel de-al 11-lea copil: “Ne-am orientat spre nume moderne”

A fost o perioadă în care Nicolae Guță a stat departe de camerele de filmat, însă, recent, el a acceptat să ofere un interviu senzațional. Cunoscutul manelist a vorbit despre carieră, viața personală, în special despre femeile cu care s-a iubit, dar și despre moștenitorul care urmează să vină pe lume. Artistul a dezvăluit la ce nume s-a gândit pentru cel de-al unsprezecelea copil.

Nicolae Guță a dezvăluit cum îl va chema pe cel de-al 11-lea moștenitor

Cristina și Nicolae Guță au o relație presărată cu certuri, împăcări și scandaluri, însă, ea a ales să îi rămână alături cântărețului de manele. În curând, povestea lor de dragoste va ajunge la un nou stadiu: acela în care vor deveni părinți. În timp ce pentru partenera lui va fi prima experiență, pentru artist este cea cu numărul 11 – el mai are 10 copii din relațiile anterioare. În cadrul interviului acordat recent, el a spus două dintre prenumele la care s-a gândit împreună cu partenera sa de viață.

“La nume ne-am orientat spre nume mai moderne, Ayan, Edan, mai multe variante. Am zis că până la urmă, ea decide. Numele are o oarecare importanță, mai important este caracterul, dar mai important este modul în care îl vom crește. Asupra noastră au fost multe încercări, turbulențe. Am rezistat și, totuș,i faptul că îmi poartă băiețelul în pântece înseamnă foarte mult.

Cristina este o femeie frumoasă și putea să aibă mulți pretendenți, ar putea să fi cu oricine, cu oameni foarte bogați. A ales să fim împreună, conștientă fiind și tot timpul dorindu-și acest lucru: să rămână însărcinată. Nu a fost nimic accidental, ne-am dorit acest lucru”, a povestit Nicolae Guță în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.

Cristina a devenit soția lui Nicolae Guță pe 25 aprilie 2017. Cununia civilă a avut loc în localitatea Nicoleşti, judeţul Ialomiţa.

Nicolae Guță, mărturii neștiute până acum despre viața lui amoroasă

“Eu când mă îndrăgostesc, mă îndrăgostesc nebunește, nu mai țin cont de nimic. Totul sau nimic. Succes am avut la gagici de când munceam cu târnăcopul și lopata. Nu am căutat niciodată să caut atenția publicului sau a televiziunilor cu relațiile mele, pe mine m-a interesat mereu să fiu liniștit, să mă dedic acelei persoane, când facem dragoste, să facem dragoste, să te implici cu sufletul. Sunt cu Cristina, e însărcinată, vine al 11-lea copil, e și băiat, spre satisfacția mea”, a mai spus îndrăgitul manelist în cadrul aceluiași show de la Antena Stars.