Nicole Cherry, declarații uluitoare după ce s-a aflat că a fost înșelată!”Eu nu las pe cineva să profite de mine!”

Nicole Cherry, îndrăgita cântăreață de pe scena muzicală românească, a trecut printr-o veritabilă dramă amoroasă. Recent, vedeta a făcut declarații uluitoare despre fosta sa relație.

Într-un interviu acordat postului Antena Stars, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația eșuată pe care a avut-o cu tânărul Teo Mihăescu.

„Dragostea e un bonus la vârsta asta, dacă e să fie… bine, dacă nu, ducă-se! Tata îmi spune mereu că nu contează dacă se scrie de bine sau de rău, dacă se scrie despre tine înseamnă că eşti cineva, te-ai făcut remarcată. Timpul demonstrează care e adevărul. Pe mine nu mă afectează, contează ce sunt eu ca om. Eu dau cât trebuie oamenilor şi sunt genul de persoană care crede că nu trebuie să spui niciodată, niciodată. Până ne experimentezi tu, nu ştii cum să gestionezi lucrurile pe mai departe. Părinţii mă suţin, dar îmi şi atrag atenţia. Tata a râs şi nu am dezbătut subiectul, nu m-am simţit rănită, n-am acumulat sentimente profunde. Am învăţat să accept situaţia în sine. Eu nu las ca cineva să profite de mine.” a declarat Nicole Cherry.

Nicole Cherry a primit un sfat despre relații și despărțiri de la o fană

Tot ieri, tânăra artistă a făcut publică o poză și, printre zecile de mesaje de la prieteni și fani, ea a primit un un sfat care i se potrivește în aceste momente delicate. „Adolescența fără dezamăgiri și iubiri nu cred că are farmec💓Căzând înveți să mergi mai departe și să prețuiești persoanele care te iubesc cu adevărat!💗Fiecare sentiment are propriul sens în dezvoltarea noastră ca ființe ce știu să iubească!💓Succes fată talentată și frumoasă în cariera ta ca solistă!!!!!!”, i-a scris o internaută. Spre surprinderea multora, Nicole Cherry a dat like, semn că ea și Teo nu mai formează un cuplu.