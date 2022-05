Nicolo Napoli vrea victoria cu UTA: „Dacă vom reuși să câștigăm, am închis definitiv și problema salvării de la retrogradare!”

Nicolo Napoli, antrenorul principal al formației „U” Craiova 1948, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi de la ora 19:00 cu UTA în cadrul rundei a 7-a a play-out-ului, că victoria ar rezolva definitiv ecuația prezenței la startul ediției viitoare a Ligii 1 pentru echipa pe care o pregătește.

„Este un meci foarte dificil, dar am discutat cu băieții și suntem gata să facem un meci mare. Avem nevoie și de suporterii noștri. Nu o să fie ușor, dar vrem să câștigăm această partidă. Dacă vom reuși să câștigăm meciul cu UTA, am închis definitiv și problema salvării de la retrogradare. Ce o să fie de la vară? Nu știu! Important este să salvăm acum echipa de la retrogradare și să ne bucurăm cu toți la sfârșitul partidei. UTA este o echipă bună și are un antrenor care a schimbat metodologia de când a venit la conducerea acestei formații”, a declarat Nicolo Napoli, antrenorul principal al formației „U” Craiova 1948.

Cele două formații sunt vecine de clasament înaintea duelului din Bănie, fiind despărțite de doar un punct. Arădenii abordează confruntarea de pe locul 4 cu 29 de puncte, „juveții” fiind în imediata apropire, pe locul 5, cu 28 de puncte.

În „regular”, arădenii și-au valorificat avantajul terenului propriu, scor 1-0, în returul din Bănie rezultând remiză, scor 1-1.

Pariuri „U” Craiova 1948 – UTA:

PSF X – cota 1.55

Ambele înscriu – cota 2.05

Peste 7.5 cornere – cota 1.50

Peste 4.5 cartonașe – cota 1.65