Nina Iliescu a cedat după ce a văzut la TV înmormântarea lui Ion Iliescu! Medicii au intervenit de urgență

Momente cumplite pentru Nina Iliescu! Aceasta trece prin clipe greu de imaginat, după moartea soțului ei, Ion Iliescu. A cedat după ce a văzut la TV înmormântarea. A fost necesară intervenția medicilor!

Ion Iliescu s-a stins din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, în urma unei boli incurabile. Sicriul său a fost depus miercuri la Palatul Cotroceni, într-un cadru solemn, cu garda de onoare și clopotele bisericii răsunând pentru ultima oară în onoarea primului președinte post-decembrist al României.

Nina Iliescu a cedat

Surse apropiate familiei au declarat că Nina Iliescu nu a putut rezista în momentele în care și-a văzut partenerul de o viață dus pe ultimul său drum, potrivit Antena 3.

La scurt timp după ce aceasta a cedat, medicul de familie a ajuns de urgență la domiciliul femeii. Sănătatea Ninei Iliescu s-a degradat vizibil în ultimele zilei, astfel că femeia nu a putut fi prezentă la slujba de înmormântare a soțului ei, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește evoluția stării sale.

Cu toate că medicii au intervenit rapid și i-au administrat tratamentul necesar pentru a o stabiliza, aceștia sunt extrem de rezervați în privința unui pronostic.

Născută pe 4 martie 1930, la doar o zi după Ion Iliescu, aceasta se confruntă la rândul său cu povara vârstei înaintate și, acum, cu durerea pierderii celui care i-a fost alături o viață întreagă. Tristețea și impactul emoțional profund au afectat-o nu doar sufletește, ci și fizic, motiv pentru cre nu a putut fi prezentă la momentul despărțirii finale.

„Este foarte afectată de tot ce se întâmplă. A fost partenera de o viață a domnului Iliescu și despărțirea de el este devastatoare. Medicii monitorizează constant evoluția stării sale și încearcă să o stabilizeze”, a transmis o sursă apropiată familiei, potrivit faxnews.ro.

Discreția cu care Nina Iliescu și-a trăit întreaga viață alături de fostul lider se păstrează și acum, în aceste momente dureroase. Cu toate acestea, lipsa ei de la ceremoniile oficiale și de la Cotroceni nu a trecut neobservată, mai ales în rândul celor care știu cât de strânsă a fost legătura dintre cei doi.

