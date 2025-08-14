Nina Iliescu s-a izolat și nu mai răspunde la telefon! Ce se întâmplă cu văduva fostului președinte

Nina Iliescu, cea care i-a stat alături lui Ion Iliescu timp de aproape opt decenii, s-a retras complet din viața publică după pierderea fostului președinte. Fosta Primă Doamnă pare că traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa și, potrivit apropiaților, evită orice formă de contact cu exteriorul. Nici starea sa de sănătate nu este una bună.

Ion Iliescu a decedat la începutul lunii, iar moartea sa a lăsat un gol imens în viața celei care i-a fost sprijin constant, discret și loial. Chiar dacă fostul lider a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, pentru Nina Iliescu despărțirea s-a petrecut în liniștea propriei case.

Nina Iliescu s-a izolat și nu mai răspunde la telefon

Starea Ninei Iliescu nu este una prea bună în aceste momente. Aceasta a refuzat să primească vizite încă din ziua înmormântării și nu a mai răspuns la telefon de câteva zile, potrivit romaniatv.ro. Se confruntă cu amețeli și dificultăți la deplasare, însă refuză categoric să meargă la spital.

A ales să rămână în casa plin de amintiri, locul unde și-a petrecut aproape toată viața alături de Ion Iliescu, considerând că liniștea căminului său este cel mai bun adăpost în fața durerii.

Nina Iliescu nu a putut participa la înmormântare din cauza problemelor medicale. Ceremonia de la Cimitirul Militar Ghencea III, unde fostul președinte a fost înhumat cu onoruri militare, s-a desfășurat în prezența familiei restrânse și a câtorva prieteni apropiați. Locul de veci al lui Ion Iliescu va fi supravegheat permanent de militari, conform protocolului.

Deși nu a fost prezentă fizic, văduva fostului președinte a transmis un mesaj public de mulțumire, exprimându-și recunoștința față de cei care au organizat și au participat la funeralii:

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme. Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a fost mesajul transmis de Nina Iliescu.

