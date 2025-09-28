Acasă » Știri » Noi detalii despre boala care a ucis-o pe Ioana Popescu! Iubitul jurnalistei, trimis și el la analize

De: Denisa Iordache 28/09/2025 | 10:52
Moartea Ioanei Popescu a lăsat în urmă un val uriaș de întrebări și controverse. Jurnalista, cunoscută pentru personalitatea ei puternică și pentru declarațiile nonconformiste care au ținut mereu atenția publicului trează, s-a stins fulgerător la doar 45 de ani. Deși în ultimele zile recunoștea că nu se simte bine și chiar își propusese să se interneze, nimeni nu s-ar fi așteptat la un final atât de brutal.

De curând, iubitul brunetei, Mihai, a rupt tăcerea și a dezvăluit că Ioana ar fi suferit de mai multe afecțiuni grave care i-ar zdruncinat organismul și au dus, în cele din urmă, la tragedia din noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală.

Vestea morții a cutremurat lumea media și pe apropiați, însă, odată cu ea, au apărut și detalii șocante despre ultimele zile din viața Ioanei și despre cel care a anunțat decesul.

Mara Bănică, reacție dură după dispariția Ioanei

Printre cei care s-au implicat activ în elucidarea situației se numără jurnalista Mara Bănică. Ea a atras atenția că bărbatul care s-a prezentat ca iubitul Ioanei nu ar trebui să strângă bani pentru înmormântare, întrucât, până la acest moment, statul este cel care se va ocupa de funeralii.

Mai mult, vedeta a lansat un avertisment direct către Mihai: în loc să caute ajutor financiar, ar trebui să se gândească serios la sănătatea lui.

„Îmi displace foarte tare că un om care i-a fost în viață pentru câteva săptămâni strânge bani, nu răspunde la numărul ăla, ceva foarte ciudat. Nu vă încurajez să dați bani pentru că repet, până la momentul ăsta, statul este cel care o va înmormânta. Încerc să aflu când, cum o ridică și poate acolo la cimitir, să vă anunţ, și să-i fac cel puţin o colivă creștinească, să aduc un preot. N-am să judec pe omul ăsta, pot să înțeleg disperarea după bani, dar având în vedere bolile de care suferea loana, și nu intru în amănunte, mai important decât a strânge bani ar fi să meargă să-și facă și el nişte analize”, a spus jurnalista în mediul online.

Tragedia Ioanei Popescu nu doar că a șocat, dar a ridicat și semne de întrebare legate de cei din jurul ei. Între acuzații, suspiciuni și povești neclare, singura certitudine este că jurnalista s-a stins mult prea devreme, răpusă de probleme medicale grave.

