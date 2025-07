Noi explicații detaliate oferite de Donald Trump reporterilor despre relația sa cu Jeffrey Epstein. „Într-unul dintre momentele mele foarte bune…”

Președintele SUA Donald Trump a oferit mai multe detalii despre relația sa cu controversatul Jeffrey Epstein, în contextul în care scandalul se ține după el chiar și în timpul călatoriei sale în străinătate.

Donald Trump a oferit una dintre cele mai amănunțite explicații de până acum despre fosta sa relație cu milionarul căzut în dizgrație, de care încearcă să se distanțeze, notează CNN.

Trump a vorbit cu reporterii în timpul unei întâlniri cu premierul britanic Keir Starmer la stațiunea de golf a lui Trump din Turnberry, Scoția.

Așezat lângă premierul britanic Keir Starmer, care a rămas impasibil, Trump le-a povestit reporterilor că nu a desenat niciodată o femeie într-o felicitare trimisă lui Epstein de ziua lui, că nu a vizitat niciodată insula acestuia și că a rupt legăturile cu el după o dispută de afaceri „nepotrivită”.

„Ani de zile, nu am vorbit cu Jeffrey Epstein. Nu voiam să vorbesc – pentru că a făcut ceva nepotrivit. A angajat oameni care să îl ajute și eu i-am spus: „Nu mai face asta niciodată”. A furat oameni care lucrau pentru mine. I-am spus: „Nu mai face asta niciodată”. A făcut-o din nou, iar eu l-am dat afară din loc, persona non grata. L-am dat afară și asta a fost tot. Mă bucur că am făcut-o”, a spus Trump.

Trump a negat, de asemenea, un articol recent din Wall Street Journal despre o scrisoare de ziua de naștere a lui Epstein din 2003, care includea semnătura lui Trump și conturul unei femei goale.

Trump a decis să dea în judecată publicația Wall Street Journal pentru publicarea articolului, argumentând că povestea este falsă.

În plus, Trump a subliniat că „nu a mers niciodată pe insulă”, referindu-se la insula privată din Caraibe a lui Epstein.

„Nu am avut niciodată privilegiul de a merge pe insula lui și am refuzat. O mulțime de oameni din Palm Beach au fost invitați pe insula lui. Într-unul dintre momentele mele foarte bune, am refuzat. Nu am vrut să merg pe insula lui”, a spus el.