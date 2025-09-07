Noi imagini de la nunta Mariei cu Marius Avram. Au strălucit pe ringul de dans la valsul mirilor

Maria și Marius Avram au format unul dintre cele mai controversate cupluri ale sezonului 9 Insula Iubirii. Inițial, cei doi păreau că au o relație solidă, fiind și singurul cuplul căsătorit. Însă, insula și-a făcut magia, iar până la final cei doi au declarat divorțul. Dar o nouă răsturnare de situație a avut loc, iar Maria și Marius și-au mai dat o nouă șansă. Recent, concurenta a făcut mai multe dezvăluiri despre mariajul său și le-a arătat fanilor și câteva imagini de la nuntă. Cum a fost danul mirilor?

Deși de la Insula Iubirii au plecat separat, întorși la viața cotidiană, cei doi pare că nu au rezistat prea mult unul fără altul. După o scurtă despărțire au decis să își mai dea o nouă șansă, iar cum par fericiți împreună. Recent, Maria a postat mai multe imagini de la nuntă, iar internauții au fost impresionați de vasul mirilor.

Maria și Marius Avram, valsul mirilor

Maria și Marius Avram au mers la Insula Iubirii pentru ca blondina să își recâștige încrederea în partenerul ei, după ce fusese înșelată. Până aproape de final, Marius a părut că a rezistat ispitei, iar Maria a fost cea care i-a dat motive de gelozie și chiar l-a făcut pe bărbat să pună capăt relație.

După ce a văzut apropierea Mariei de Cătălin, Marius Avram și-a dat și el frâu liber și a ajuns în brațele ispitei Oana Monea, alături de care a și plecat la finalul emisiunii. Bărbatul era hotărât să semneze divorțul, dar s-a răzgândit ulterior.

După ce au ajuns acasă, Maria și Marius au decis că povestea lor de iubire mai merită încă o șansă. Cei doi formează un cuplu de 11 ani, iar de 6 ani sunt căsătoriți. Cum au aflat povestea lor de la Insula Iubirii, fanii au fost curioși să îi vadă pe aceștia cum au arătat în ziua cea mare.

Recent, Maria le-a făcut pe plac internauților și a publicat în mediul online o filmare de la nuntă, cu vasul mirilor. În imagini se observă cum, în aplauze frenetice ale invitaților, cei doi au executat cu atenție coregrafia și s-au lăsat purtați de muzică. Momentul a fost unul special, iar fanii au fost încântați să îl vadă.

Acum, Maria și Marius Avram par că au dat uitării toate episoadele negative din căsnicia lor și au luat-o de la capăt. Rămâne de văzut dacă într-adevăr cuplul o să reziste și vor mai marca încă mulți ani de căsnicie.

