Noua ”hartă” a Rusiei șochează Europa. Imaginea care sugerează extinderea militară către Moldova și România

În timpul unui breafing – întâlniri de informare în care au fost prezentate pe scurt proiectele și obiectivele Rusiei pentru 2026 – în biroul șefului Statului Major General Valery Gerasimov, a fost observată o hartă a Rusei care, pe lângă cele patru regiuni ucrainene ocupate și Crimeea, includea și regiunile Odesa și Mykolaiv. Harta se extinde până în Ucraina și România ca parte a Rusiei.

Imaginile difuzate de Ministerul Apărării al Rusiei – pe 30 august 2o25 – arătau o hartă în spatele șefului Statului Major General Valery Gerasimov, sugerând ambițiile potențiale ale Moscovei de a cuceri regiunile Odesa și Mykilaiv, apoi spre Dunăre. Aceste teritorii sunt în vizorul Rusiei din 2014, deoarece cucerirea lor ar priva Ucraina de accesul la Marea Neagră.

Harta a fost remarcată în timp ce Gerasimov ținea un discurs despre campania de primăvară-vară a Rusiei, spunând că Moscova va continua atât luptele de pe linia frontului, cât și atacurile în masă asupra orașelor ucrainene, în ciuda negocierilor de pace din urmă cu doar câteva săptămâni.

Conducerea militară a Rusiei scapă de sub control?

În timp ce Moscova a insistat public asupra controlului deplin asupra regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia, harta indica posibile planuri de extindere către Odessa și Harkov, niciuna dintre acestea nefiind inclusă în cererile anterioare. Rusia ocupă doar aproximativ 4% din regiunea Harkov, în timp ce regiunea Odessa rămâne în totalitate sub control ucrainean.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut anterior Ucrainei să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO și să cedeze mai multe orașe importante ca condiții prealabile pentru pace. Kremlinul a reiterat aceste condiții în timpul discuțiilor de la Istanbul din iulie, care au durat mai puțin de o oră.

Discuția privind concesii teritoriale a apărut după ce președintele american Donald Trump a lansat ideea „schimbului de teritorii” în conversațiile cu liderii europeni și cu președintele Volodymyr Zelensky.

O sursă din cadrul Biroului Prezidențial ucrainean a declarat anterior pentru Kyiv Independent că propunerea Moscovei ar implica retragerea Kievului din zonele controlate de Ucraina din Donetsk și Luhansk, în schimbul unei retrageri parțiale a Rusiei din Sumy și Harkov.

Zelensky a respins astfel de propuneri pe 9 august, afirmând că Ucraina nu va ceda teritoriu pentru a pune capăt războiului. De la revenirea sa în funcțiea de președinte al Statelor Unite ale Americii, în ianuarie, Trump a promis că va media rapid pacea, dar s-a confruntat cu repetate eșecuri, deoarece Rusia a refuzat un armistițiu și a insistat pentru concesii mai mari.

În ciuda posibilelor ambiții, Rusia ar avea probabil nevoie de mult timp pentru a cuceri Odesa și Harkov. Din noiembrie 2022, forțele ruse au ocupat doar 5.842 de kilometri pătrați (2.256 de mile pătrate) din teritoriul ucrainean, aproximativ 0,97% din teritoriul țării.

