Acasă » Știri » Știri externe » Anunțul momentului! Vor fi impuse noi sancțiuni pentru Rusia? „Donald Trump are mulți ași în mânecă”

Anunțul momentului! Vor fi impuse noi sancțiuni pentru Rusia? „Donald Trump are mulți ași în mânecă”

De: Daniel Matei 25/08/2025 | 10:07
Anunțul momentului! Vor fi impuse noi sancțiuni pentru Rusia? „Donald Trump are mulți ași în mânecă”
Sursa foto: Profimedia

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a pune presiune pe președintele Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina „nu este exclusă”. Acesta a adăugat că Statele Unite au opțiuni pentru a face presiuni asupra Moscovei.

Într-un interviu acordat postului NBC, Vance a fost întrebat dacă sancțiunile sunt excluse, în contextul în care secretarul de Stat, Marco Rubio, a spus că nu crede că noile sancțiuni îl vor forța pe Putin să încheie un armistițiu. Vance a răspuns că rușii nu doresc un armistițiu, arată The Hill.

„Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz. Ce credem că va exercita de fapt influența potrivită pentru a-i aduce pe ruși la masa negocierilor? Acum, ați spus că sancțiunile nu vor duce la un armistițiu. Cred că este evident corect. Dacă vă uitați la modul în care s-au comportat rușii, ei nu doresc un armistițiu”, a spus Vance. Nu vor un armistițiu din motive complicate. Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, din nou, nu controlăm ce face Rusia. Dacă am fi avut-o, războiul ar fi fost gata acum șapte luni. Ceea ce credem, însă, este că avem în continuare multe cărți de jucat. Președintele Statelor Unite mai are multe cărți de jucat pentru a exercita presiuni în încercarea de a pune capăt acestui conflict și asta vom face”, a spus oficialul american.

Statele Unite nu exclud impunerea unor noi sancțiuni

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a reînnoit vineri amenințarea cu sancțiuni împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea din Alaska cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre sfârșitul războiului din Ucraina. Luni, acesta s-a întâlnit cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, dar și cu lideri europeni, după care a anunțat că va lucra la organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski.

Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025. Va avea parte de o mare suferință
Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025....
Dr. Irinel Popescu, despre ALIMENTELE periculoase pentru sănătate. Pensionarii, cei mai afectați. Ce nu trebuie să mâncăm
Dr. Irinel Popescu, despre ALIMENTELE periculoase pentru sănătate. Pensionarii, cei mai afectați. Ce...

„Câteva săptămâni”, a spus Trump cu privire la cât timp îi va acorda lui Putin. El a adăugat: „Ei bine, atunci voi lua o decizie cu privire la ce vom face. Va fi o decizie foarte importantă. Și asta se referă la sancțiuni masive, tarife masive sau ambele. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta lor”.

„Încercăm să negociem cât mai mult posibil atât cu rușii, cât și cu ucrainenii pentru a găsi o cale de mijloc care să oprească masacrele… Nu credem că este în interesul Rusiei sau al Ucrainei să continue. Așa că vom continua să insistăm asupra unei soluții diplomatice”, a mai spus JD Vance.

Partea rusă a transmis semnale că intenționează să încetinească discuțiile cu Ucraina despre încheierea războiului și și-au exprimat îndoielile cu privire la unele perspective ale unui eventual acord de pace, mai arată sursa citată.

CITEȘTE ȘI: A murit celebrul Frank Caprio, cunoscut drept „cel mai blând judecător din lume”. Magistratul avea 88 de ani

Tags:
Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cazul negocierilor Rusia-Ucraina pentru pace! Volodimir Zelenski e vizat
Showbiz internațional
Răsturnare de situație în cazul negocierilor Rusia-Ucraina pentru pace! Volodimir Zelenski e vizat
Jessie J, dezvăluiri copleșitoare despre lupta cu cancerul la sân: ”Am izbucnit în lacrimi!”
Showbiz internațional
Jessie J, dezvăluiri copleșitoare despre lupta cu cancerul la sân: ”Am izbucnit în lacrimi!”
Ninsoare în luna august. Locul din România unde A NINS. Imagini spectaculoase!
Mediafax
Ninsoare în luna august. Locul din România unde A NINS. Imagini spectaculoase!
Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025. Va avea parte de o mare suferință
Gandul.ro
Singura zodie care va traversa momente de cumpănă până pe 31 august 2025....
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși...
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii. Conflictul care a deschis drumul comunismului în China
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și...
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană...
Horoscop 25 august 2025. Leul cucerește scena, dar și celelalte zodii au motive de bucurie
Mediafax
Horoscop 25 august 2025. Leul cucerește scena, dar și celelalte zodii au motive...
Parteneri
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi,...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Click.ro
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
Antena 3
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe...
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Digi 24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în...
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a tras înspre o terasă din Centrul Vechi. Ce rol avea acesta
Digi24
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a tras înspre o terasă...
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Ionuț Rusu a dat cărțile pe față! Ce salariu primea în perioada în care lucra la radio: „E prima dată când îmi zic salariul pe TV”
kanald.ro
Ionuț Rusu a dat cărțile pe față! Ce salariu primea în perioada în care lucra...
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
WOWBiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce...
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
observatornews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele...
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
go4it.ro
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
Fanatik.ro
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui...
Se impozitează darul de nuntă? ”Mamaie cu cardul, mirii cu POS-ul”: Cum se vede din interior asaltul ANAF asupra organizatorilor de nunți
Fanatik.ro
Se impozitează darul de nuntă? ”Mamaie cu cardul, mirii cu POS-ul”: Cum se vede din...
Călin Georgescu candidează la Primăria Capitalei? A anunțat acum: Eu am candidat la președinția României și am câștigat…
Capital.ro
Călin Georgescu candidează la Primăria Capitalei? A anunțat acum: Eu am candidat la președinția României...
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
Romania TV
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Doliu în televiziune! Marele actor a plecat dintre noi. Toată lumea l-a văzut la TV
Capital.ro
Doliu în televiziune! Marele actor a plecat dintre noi. Toată lumea l-a văzut la TV
Sectorul agricol, lovit de taxarea inversă la TVA. Mâncare s-ar putea scumpi
evz.ro
Sectorul agricol, lovit de taxarea inversă la TVA. Mâncare s-ar putea scumpi
Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Ce metode recomandă experții
Gandul.ro
Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Ce metode recomandă...
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe...
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce...
HOROSCOP 26 august 2025. O zodie simte că totul scapă de sub control! Aceasta va vărsa lacrimi amare și va trece prin momente grele
radioimpuls.ro
HOROSCOP 26 august 2025. O zodie simte că totul scapă de sub control! Aceasta va...
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce...
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
Fanatik.ro
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu...
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat! Unde se ascunde Emil Gânj, de fapt?
S-a aflat! Unde se ascunde Emil Gânj, de fapt?
Șocul unei familii de români, după ce s-au cazat la un hotel din Bulgaria. De necrezut ce a pățit ...
Șocul unei familii de români, după ce s-au cazat la un hotel din Bulgaria. De necrezut ce a pățit copilul lor, lăsat singur în cameră
Horoscop septembrie 2025. Sanda Ionescu, preziviuni astrologice: ”Manipulări, minciuni și tensiuni”
Horoscop septembrie 2025. Sanda Ionescu, preziviuni astrologice: ”Manipulări, minciuni și tensiuni”
A murit Adrian Manole! E doliu în politica românească
A murit Adrian Manole! E doliu în politica românească
P. Seturi de botez minimaliste – mai puțin înseamnă mai mult
P. Seturi de botez minimaliste – mai puțin înseamnă mai mult
Comoara ascunsă în pădurile României. Italienii sunt dispuși să plătească sute de euro pentru ea
Comoara ascunsă în pădurile României. Italienii sunt dispuși să plătească sute de euro pentru ea
Vezi toate știrile
×