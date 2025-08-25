Anunțul momentului! Vor fi impuse noi sancțiuni pentru Rusia? „Donald Trump are mulți ași în mânecă”

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a pune presiune pe președintele Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina „nu este exclusă”. Acesta a adăugat că Statele Unite au opțiuni pentru a face presiuni asupra Moscovei.

Într-un interviu acordat postului NBC, Vance a fost întrebat dacă sancțiunile sunt excluse, în contextul în care secretarul de Stat, Marco Rubio, a spus că nu crede că noile sancțiuni îl vor forța pe Putin să încheie un armistițiu. Vance a răspuns că rușii nu doresc un armistițiu, arată The Hill.

„Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz. Ce credem că va exercita de fapt influența potrivită pentru a-i aduce pe ruși la masa negocierilor? Acum, ați spus că sancțiunile nu vor duce la un armistițiu. Cred că este evident corect. Dacă vă uitați la modul în care s-au comportat rușii, ei nu doresc un armistițiu”, a spus Vance. Nu vor un armistițiu din motive complicate. Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, din nou, nu controlăm ce face Rusia. Dacă am fi avut-o, războiul ar fi fost gata acum șapte luni. Ceea ce credem, însă, este că avem în continuare multe cărți de jucat. Președintele Statelor Unite mai are multe cărți de jucat pentru a exercita presiuni în încercarea de a pune capăt acestui conflict și asta vom face”, a spus oficialul american.

Statele Unite nu exclud impunerea unor noi sancțiuni

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a reînnoit vineri amenințarea cu sancțiuni împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea din Alaska cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre sfârșitul războiului din Ucraina. Luni, acesta s-a întâlnit cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, dar și cu lideri europeni, după care a anunțat că va lucra la organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski.

„Câteva săptămâni”, a spus Trump cu privire la cât timp îi va acorda lui Putin. El a adăugat: „Ei bine, atunci voi lua o decizie cu privire la ce vom face. Va fi o decizie foarte importantă. Și asta se referă la sancțiuni masive, tarife masive sau ambele. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta lor”.

„Încercăm să negociem cât mai mult posibil atât cu rușii, cât și cu ucrainenii pentru a găsi o cale de mijloc care să oprească masacrele… Nu credem că este în interesul Rusiei sau al Ucrainei să continue. Așa că vom continua să insistăm asupra unei soluții diplomatice”, a mai spus JD Vance.

Partea rusă a transmis semnale că intenționează să încetinească discuțiile cu Ucraina despre încheierea războiului și și-au exprimat îndoielile cu privire la unele perspective ale unui eventual acord de pace, mai arată sursa citată.

