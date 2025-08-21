A murit celebrul Frank Caprio, cunoscut drept „cel mai blând judecător din lume”. Magistratul avea 88 de ani

Frank Caprio, un judecător pensionar din statul american Rhode Island, care a devenit faimos ca gazdă a emisiunii „Caught in Providence”, a decedat. Cunoscutul magistrat avea 88 de ani.

Pe conturile sale oficiale de socializare a fost transmis miercuri că acesta „a decedat în pace” după „o lungă și curajoasă luptă cu cancerul pancreatic”, arată CNN.

Caprio și-a prezentat sala de judecată drept un loc „unde oamenii și cazurile sunt întâmpinați cu bunătate și compasiune”. Era cunoscut pentru desființarea amenzilor sau pentru faptul că arăta bunătate chiar și atunci când făcea dreptate în cazuri deloc ușor de gestionat. Săptămâna trecută, Caprio a postat pe Facebook un scurt videoclip despre faptul că a fost nevoit să se interneze din nou în spital și le cerea oamenilor „să mă pomenească în rugăciunile lor”.

Caprio a devenit și mai cunoscut în ultimul an, pe internet. Clipuri din emisiunea sa au avut peste un miliard de vizualizări pe rețelele de socializare. În timpul mandatului său, Caprio și-a dezvoltat o personalitate care a contrastat cu cea a multor judecători TV. El a arătat mult mai multă empatie și o atitudine mai puțin conflictuală și critică, notează sursa citată.

În clipurile de pe YouTube, Caprio este adesea văzut empatizând cu cei din sala de judecată. Multe dintre infracțiuni sunt, de asemenea, relativ minore, iar cazurile sunt ușoare, de la nesemnalizarea schimbării direcției de mers sau petreceri zgomotoase care s-au lăsat cu amenzi.

A murit judecătorul Frank Caprio

Caprio și-a folosit, de asemenea, faima pentru a aborda probleme precum accesul inegal la sistemul judiciar.

„Expresia «Cu libertate și dreptate pentru toți» reprezintă ideea că justiția ar trebui să fie accesibilă tuturor. Cu toate acestea, nu este așa. Aproape 90% dintre americanii cu venituri mici sunt forțați să se confrunte singuri cu probleme civile precum asistența medicală, evacuările nedrepte, beneficiile pentru veterani și, da, chiar și încălcările regulilor de circulație”, spunea acesta.

Pe rețelele de socializare, familia sa l-a descris pe Caprio „ca un soț, tată, bunic, străbunic și prieten devotat”.

„Iubit pentru compasiunea și credința sa neclintită în bunătatea oamenilor, judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin munca sa în instanță și nu numai Căldura, umorul și bunătatea sa au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care l-au cunoscut”, a scris familia.

Caprio s-a pensionat de la Tribunalul Municipal Providence în 2023, după aproape patru decenii de carieră.

CITEȘTE ȘI: Cine era Eemeli Peltonen, deputatul găsit mort în Parlament? Avea doar 30 de ani