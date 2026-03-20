Noua metodă prin care bătrânii sunt jefuiți pe stradă. Ce a pățit un bărbat de 89 de ani din Arad

Un incident șocant a avut loc recent în județul Arad, unde un bărbat în vârstă de 89 de ani a fost victima unui furt de tip „îmbrățișare frauduloasă”. Conform informațiilor obținute de la autorități, un necunoscut l-a abordat pe strada publică, folosindu-se de un pretext aparent umanitar. Persoana respectivă a creat un cadru de apropiere și empatie, sugerând că ar exista o problemă medicală care necesita ajutor sau compasiune.

În timp ce bătrânul reacționa la gestul aparent afectuos, atacatorul a profitat de neatenția și vulnerabilitatea acestuia pentru a-i sustrage portofelul. În portofel se aflau 4.500 de lei, sumă semnificativă care a fost luată fără ca trecătorii să observe incidentul. Metoda folosită se bazează pe înșelarea prin încredere și apropiere fizică, ceea ce face ca astfel de fapte să fie dificil de prevenit dacă victimele nu sunt atente.

Cum a fost jefuit bătrânul

Autoritățile din Arad au analizat rapid imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, reușind să identifice suspectul în doar câteva ore de la comiterea faptei. Potrivit datelor obținute, bărbatul suspectat de furt are 58 de ani și provine din județul Hunedoara. După ce a fost localizat, acesta a fost condus la audieri, iar întreaga sumă de bani a fost recuperată și restituită persoanei vătămate.

Experții în securitate publică avertizează că astfel de incidente nu sunt izolate. Metoda prin care victimele sunt „împrietenite” și apoi abordate fizic pentru a fi jefuite a mai fost înregistrată în trecut, în special împotriva persoanelor vârstnice, care sunt mai susceptibile la manipulare emoțională. Autoritățile recomandă prudență maximă în relația cu necunoscuții și subliniază importanța menținerii unei distanțe sigure în spațiile publice, indiferent de aparenta nevoie de ajutor a celor care abordează trecătorii.

Acest tip de infracțiune evidențiază vulnerabilitatea persoanelor în vârstă, care pot fi expuse nu doar la furturi directe, ci și la manipulare psihologică și emoțională. În multe cazuri, atacatorii aleg momente aglomerate sau locuri unde trecătorii nu se așteaptă la astfel de gesturi, pentru a face ca incidentul să pară natural și neînsemnat.

În județul Arad, reacția rapidă a polițiștilor a fost esențială pentru soluționarea cazului. Capturile video au permis identificarea imediată a suspectului și recuperarea bunurilor sustrase, demonstrând eficiența supravegherii video în prevenirea și soluționarea infracțiunilor stradale. Această situație servește ca un semnal de alarmă pentru comunități: este esențial să se mențină vigilența, să fie informate rudele și persoanele vârstnice despre riscuri și să existe proceduri clare de raportare rapidă în cazul în care se observă comportamente suspecte pe stradă.

Pe termen lung, experții în prevenirea criminalității recomandă educarea populației vulnerabile în privința diferitelor metode prin care infractorii încearcă să profite de bunăvoința și compasiunea cetățenilor. De asemenea, accentul trebuie pus pe importanța semnalării imediat a oricăror incidente poliției și pe utilizarea tehnologiilor moderne de supraveghere, care pot reduce timpul de reacție al autorităților și pot crește șansele de recuperare a bunurilor furate.

