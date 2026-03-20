Noua metodă prin care bătrânii sunt jefuiți pe stradă. Ce a pățit un bărbat de 89 de ani din Arad

De: Anca Chihaie 20/03/2026 | 12:59
Noua metodă prin care bătrânii sunt jefuiți pe stradă. Ce a pățit un bărbat de 89 de ani din Arad
Un incident șocant a avut loc recent în județul Arad, unde un bărbat în vârstă de 89 de ani a fost victima unui furt de tip „îmbrățișare frauduloasă”. Conform informațiilor obținute de la autorități, un necunoscut l-a abordat pe strada publică, folosindu-se de un pretext aparent umanitar. Persoana respectivă a creat un cadru de apropiere și empatie, sugerând că ar exista o problemă medicală care necesita ajutor sau compasiune.

În timp ce bătrânul reacționa la gestul aparent afectuos, atacatorul a profitat de neatenția și vulnerabilitatea acestuia pentru a-i sustrage portofelul. În portofel se aflau 4.500 de lei, sumă semnificativă care a fost luată fără ca trecătorii să observe incidentul. Metoda folosită se bazează pe înșelarea prin încredere și apropiere fizică, ceea ce face ca astfel de fapte să fie dificil de prevenit dacă victimele nu sunt atente.

Cum a fost jefuit bătrânul

Autoritățile din Arad au analizat rapid imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, reușind să identifice suspectul în doar câteva ore de la comiterea faptei. Potrivit datelor obținute, bărbatul suspectat de furt are 58 de ani și provine din județul Hunedoara. După ce a fost localizat, acesta a fost condus la audieri, iar întreaga sumă de bani a fost recuperată și restituită persoanei vătămate.

Experții în securitate publică avertizează că astfel de incidente nu sunt izolate. Metoda prin care victimele sunt „împrietenite” și apoi abordate fizic pentru a fi jefuite a mai fost înregistrată în trecut, în special împotriva persoanelor vârstnice, care sunt mai susceptibile la manipulare emoțională. Autoritățile recomandă prudență maximă în relația cu necunoscuții și subliniază importanța menținerii unei distanțe sigure în spațiile publice, indiferent de aparenta nevoie de ajutor a celor care abordează trecătorii.

Acest tip de infracțiune evidențiază vulnerabilitatea persoanelor în vârstă, care pot fi expuse nu doar la furturi directe, ci și la manipulare psihologică și emoțională. În multe cazuri, atacatorii aleg momente aglomerate sau locuri unde trecătorii nu se așteaptă la astfel de gesturi, pentru a face ca incidentul să pară natural și neînsemnat.

În județul Arad, reacția rapidă a polițiștilor a fost esențială pentru soluționarea cazului. Capturile video au permis identificarea imediată a suspectului și recuperarea bunurilor sustrase, demonstrând eficiența supravegherii video în prevenirea și soluționarea infracțiunilor stradale. Această situație servește ca un semnal de alarmă pentru comunități: este esențial să se mențină vigilența, să fie informate rudele și persoanele vârstnice despre riscuri și să existe proceduri clare de raportare rapidă în cazul în care se observă comportamente suspecte pe stradă.

Pe termen lung, experții în prevenirea criminalității recomandă educarea populației vulnerabile în privința diferitelor metode prin care infractorii încearcă să profite de bunăvoința și compasiunea cetățenilor. De asemenea, accentul trebuie pus pe importanța semnalării imediat a oricăror incidente poliției și pe utilizarea tehnologiilor moderne de supraveghere, care pot reduce timpul de reacție al autorităților și pot crește șansele de recuperare a bunurilor furate.

Un român și-a luat țeapa vieții în Grecia! Și-a lăsat banii la cazare și a rămas fără ei. Ce a observat pe camerele de supraveghere

Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei

Iți recomandăm
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
Știri
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026. Care este motivul
Știri
Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026. Care este motivul
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an...
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe expert
Gandul.ro
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
Adevarul
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță...
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Click.ro
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Digi 24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se...
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
Digi24
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Blindatul neobișnuit primit de Ucraina: Vine cu o abilitate unică, ce lipsește tancurilor vestice
go4it.ro
Blindatul neobișnuit primit de Ucraina: Vine cu o abilitate unică, ce lipsește tancurilor vestice
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe expert
Gandul.ro
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe...
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026. Care este motivul
Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026. Care este motivul
ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România
ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România
Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală
Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Semn clar că a trecut peste despărțire
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Semn clar că a trecut peste despărțire
Cum afli notele la simularea de la Evaluarea Națională din 2026. Ce trebuie să faci
Cum afli notele la simularea de la Evaluarea Națională din 2026. Ce trebuie să faci
Vezi toate știrile