Noul pericol din spitalele României. ‘Ciuperca ucigașă’ se răspândește rapid. Cum se manifestă

Un nou pericol bate la ușa spitalelor din România și din întreaga Europă. Este vorba despre așa-numita „ciupercă ucigașă”, care a stârnit îngrijorare în rândul specialiștilor de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC). Focarele se înmulțesc, transmiterea devine tot mai greu de controlat, iar pacienții vulnerabili sunt cei mai expuși.

O nouă amenințare planează asupra celor internați: Candida Auris, redenumită în 2023 Candidozyma Auris. Este o ciupercă extrem de rezistentă la tratamentele antifungice, ceea ce o face dificil de combătut chiar și în cele mai performante unități medicale.

Noul pericol din spitalele României

Țara noastră se află deja printre statele europene în care Candida Auris a devenit endemică, alături de Spania, Italia, Grecia și Germania. Numai în Capitală, în ultimele luni, au fost raportate șase focare, care au afectat 44 de pacienți. Situația a devenit și mai mediatizată după cazul pacientei de la Spitalul Floreasca, transferată în Belgia cu mai multe infecții, inclusiv cu această ciupercă, ceea ce a dus la retrogradarea Centrului de Arși și la un val uriaș de reacții publice.

Focare au fost raportate și în spitale din Bacău, Cluj, Mureș și Olt, semn că problema nu mai poate fi ignorată. Specialiștii subliniază că această ciupercă se răspândește rapid în spitale și unități de îngrijire, în special printre pacienții cu imunitatea scăzută, internați pe termen lung sau supuși procedurilor invazive.

Infecțiile provocate de Candida Auris sunt periculoase și greu de recunoscut. Simptomele depind de zona corpului afectată, dar cele mai întâlnite includ:

febră și frisoane persistente, care nu cedează la tratamente obișnuite

oboseală extremă și slăbiciune

ritm cardiac crescut (tahicardie)

tensiune arterială scăzută sau hipotermie

dureri sau senzație de presiune în ureche, atunci când infecția este localizată acolo

Pericolul major este că aceste semne pot fi confundate cu alte boli, ceea ce duce la întârzieri grave în diagnostic și tratament. În multe cazuri, pacienții ajung să sufere complicații severe, iar rata mortalității este ridicată.

Situația la nivel european

Conform datelor oficiale, între 2013 și 2023 au fost raportate peste 4.000 de cazuri în 18 țări europene, dintre care 1.346 numai în 2023. Totuși, experții avertizează că cifrele reale sunt mult mai mari, pentru că multe state nu au încă un sistem clar de supraveghere a infecțiilor fungice.

Singura armă reală în fața acestei amenințări este prevenția: igienă strictă în spitale, dezinfectarea riguroasă a suprafețelor și izolarea imediată a pacienților depistați. Specialiștii ECDC avertizează că fără măsuri ferme, „ciuperca ucigașă” ar putea deveni una dintre cele mai mari provocări medicale ale următorilor ani.

