Acasă » Știri » Noul pericol din spitalele României. ‘Ciuperca ucigașă’ se răspândește rapid. Cum se manifestă

Noul pericol din spitalele României. ‘Ciuperca ucigașă’ se răspândește rapid. Cum se manifestă

De: Alina Drăgan 17/09/2025 | 16:36
Noul pericol din spitalele României. 'Ciuperca ucigașă' se răspândește rapid. Cum se manifestă
Noul pericol din spitalele României /Foto: Pixabay

Un nou pericol bate la ușa spitalelor din România și din întreaga Europă. Este vorba despre așa-numita „ciupercă ucigașă”, care a stârnit îngrijorare în rândul specialiștilor de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC). Focarele se înmulțesc, transmiterea devine tot mai greu de controlat, iar pacienții vulnerabili sunt cei mai expuși.

O nouă amenințare planează asupra celor internați: Candida Auris, redenumită în 2023 Candidozyma Auris. Este o ciupercă extrem de rezistentă la tratamentele antifungice, ceea ce o face dificil de combătut chiar și în cele mai performante unități medicale.

Noul pericol din spitalele României

Țara noastră se află deja printre statele europene în care Candida Auris a devenit endemică, alături de Spania, Italia, Grecia și Germania. Numai în Capitală, în ultimele luni, au fost raportate șase focare, care au afectat 44 de pacienți. Situația a devenit și mai mediatizată după cazul pacientei de la Spitalul Floreasca, transferată în Belgia cu mai multe infecții, inclusiv cu această ciupercă, ceea ce a dus la retrogradarea Centrului de Arși și la un val uriaș de reacții publice.

Focare au fost raportate și în spitale din Bacău, Cluj, Mureș și Olt, semn că problema nu mai poate fi ignorată. Specialiștii subliniază că această ciupercă se răspândește rapid în spitale și unități de îngrijire, în special printre pacienții cu imunitatea scăzută, internați pe termen lung sau supuși procedurilor invazive.

Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

Infecțiile provocate de Candida Auris sunt periculoase și greu de recunoscut. Simptomele depind de zona corpului afectată, dar cele mai întâlnite includ:

  • febră și frisoane persistente, care nu cedează la tratamente obișnuite
  • oboseală extremă și slăbiciune
  • ritm cardiac crescut (tahicardie)
  • tensiune arterială scăzută sau hipotermie
  • dureri sau senzație de presiune în ureche, atunci când infecția este localizată acolo

Pericolul major este că aceste semne pot fi confundate cu alte boli, ceea ce duce la întârzieri grave în diagnostic și tratament. În multe cazuri, pacienții ajung să sufere complicații severe, iar rata mortalității este ridicată.

Situația la nivel european

Conform datelor oficiale, între 2013 și 2023 au fost raportate peste 4.000 de cazuri în 18 țări europene, dintre care 1.346 numai în 2023. Totuși, experții avertizează că cifrele reale sunt mult mai mari, pentru că multe state nu au încă un sistem clar de supraveghere a infecțiilor fungice.

Singura armă reală în fața acestei amenințări este prevenția: igienă strictă în spitale, dezinfectarea riguroasă a suprafețelor și izolarea imediată a pacienților depistați. Specialiștii ECDC avertizează că fără măsuri ferme, „ciuperca ucigașă” ar putea deveni una dintre cele mai mari provocări medicale ale următorilor ani.

Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri în gură și în gât, după ce a cerut un pahar cu apă. Caz halucinant în Italia!

Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! Se luptă pentru viaţă într-un spital din Turcia

Tags:
Iți recomandăm
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
Showbiz internațional
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Știri
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Gandul.ro
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după un secol
Adevarul
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după...
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
Digi24
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
Click.ro
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Digi 24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele...
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de...
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
evz.ro
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
radioimpuls.ro
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul...
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren!...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea ...
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit ...
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la ...
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la Antena 1?
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
Vezi toate știrile
×