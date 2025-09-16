Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri în gură și în gât, după ce a cerut un pahar cu apă. Caz halucinant în Italia!

Un incident șocant a avut loc într-un restaurant din Monza, Italia, după ce un bărbat a fost servit accidental cu sodă caustică în loc de apă. Victima a ajuns la terapie intensivă, iar autoritățile investighează circumstanțele pentru a stabili dacă a fost un accident sau neglijență.

Bărbatul lua micul dejun împreună cu soția sa când a simțit imediat o senzație puternică de arsură în gură și gât. Transportat de urgență la spital, acesta prezintă multiple arsuri la nivelul gurii și gâtului. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și dacă a fost un accident.

Efectele ingerării sodei caustice

Soda caustică, cunoscută și sub numele de hidroxid de sodiu, este o substanță extrem de corozivă și extrem de periculoasă dacă este ingerată. În cazul în care cineva bea soda caustică, aceasta provoacă arsuri severe la nivelul gurii, gâtului și esofagului, dureri intense și dificultăți la înghițire, precum și salivare abundentă. Poate cauza, de asemenea, arsuri chimice grave la stomac, vărsături și dureri abdominale. Complicațiile pot fi extrem de serioase, inclusiv perforarea esofagului sau a stomacului, șoc, insuficiență respiratorie sau probleme cardiace, putând duce chiar la deces, în funcție de cantitatea ingerată și de rapiditatea intervenției medicale. Este esențial ca persoana afectată să nu încerce să vomite substanța și, dacă este conștientă, să clătească gura și să bea cantități mici de apă sau lapte pentru diluare. Tratamentul medical imediat este vital pentru a reduce efectele grave ale intoxicației.

