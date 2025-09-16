Patru dintre agresorii de la Craiova, PRINȘI de Poliția Română! Informații de ultimă oră

Polițiștii au reușit să pună mâna pe patru dintre cei șase bărbați căutați după bătaia sângeroasă din 13 septembrie, din Craiova. Cei în cauză au fost săltați și duși la audieri, fiind reținuți pentru 24 de ore.

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, au avut loc scene șocante în zona Boldan din Craiova. Un conflict între două clanuri a degenerat într-o bătaie de stradă cu bâte și topoare, iar strada s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă în doar câteva clipe.

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor”, au transmis atunci reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliția a prins agresorii de la Craiova

Bărbații au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Cum în lipsa lor fusese deja cerută arestarea preventivă, procurorii vor grăbi procedura: termenul stabilit inițial pentru 17 septembrie va fi devansat pe 16, astfel încât instanța să decidă rapid dacă îi trimite după gratii.

În același dosar, un alt bărbat, rănit în încăierare și supravegheat de polițiști în spital, a primit și el ordonanță de reținere. Pentru acesta, Tribunalul Dolj urmează să fie sesizat cu propunere de arestare.

Bilanțul de până acum: nouă persoane implicate. Una este acuzată de omor și se află deja în arest preventiv, iar celelalte opt, de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Totul ar fi pornit de la un conflict mai vechi între două familii, iscat din cauza unei căsătorii ratate, pentru care s-ar fi plătit nu mai puțin de 50.000 de euro. Tensiunile au fost alimentate și de amenințări postate online. Abia după bătaia de sâmbătă, autoritățile au instituit zonă specială de siguranță publică în cartier.

