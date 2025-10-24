Noul trend TikTok i-a băgat în sperieți pe profesorii din Focșani! Cum îi păcălesc elevii cu o maimuță virtuală

Mai mulți școlari s-au pus pe șotii! Un grup de elevi din Focșani a pus în scenă o farsă inedită inspirată de un trend viral de pe rețelele sociale, care a stârnit panică temporară printre cadrele didactice.

Adolescenții au creat imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, înfățișând o maimuță care se plimba liber prin sălile de clasă, și le-au distribuit pe grupul intern al Colegiului Național Pedagogic din oraș. Fotografiile au fost atât de realiste încât primul cadru didactic care le-a văzut a crezut că situația este autentică și a anunțat conducerea unității pentru a lua măsuri.

Cum îi păcălesc elevii cu o maimuță virtuală

Diriginta clasei a fost prima care a reacționat, declanșând o căutare rapidă a presupusei maimuțe. Imaginea în care animalul apărea la fereastra unei săli de clasă a amplificat senzația de urgență și a determinat o mobilizare complet neașteptată a personalului școlii. La scurt timp, elevii au dezvăluit că întreaga situație a fost o glumă, realizată cu ajutorul tehnologiei digitale, iar „maimuța” nu a existat niciodată.

Incidentul a ridicat, pe de o parte, discuții despre impactul tehnologiilor de generare a imaginilor asupra percepției realității și, pe de altă parte, despre modul în care tinerii pot fi inspirați de conținutul online pentru a pune în practică farse elaborate. Trendul, care și-a făcut inițial apariția în Statele Unite, a fost adaptat de elevii din Focșani într-o formă potrivită contextului școlar, evidențiind rapiditatea cu care ideile circulă pe platformele sociale și modul în care pot influența comportamentele adolescenților.

Farsa nu a avut consecințe majore, iar conducerea școlii a considerat că este suficientă o discuție preventivă cu elevii implicați. În ședințe separate, au fost explicate riscurile unei astfel de acțiuni, dar nu s-au aplicat sancțiuni disciplinare severe. Scopul măsurilor a fost de a atrage atenția asupra responsabilității în utilizarea tehnologiilor digitale, fără a stigmatiza tinerii pentru o „șotie” care, în esență, nu a produs daune materiale sau pericole reale.

Liceul „Bolintineanu”, în pericol de prăbușire. Specialiștii cer un perimetru de siguranță