Nu e banc! Anamaria Prodan, ofertată să lucreze la videochat. Cum a răspuns sexy-impresara

Anamaria Prodan a făcut senzație la evenimentul organizat, în această săptămână, de revista VIVA!. Sexy-impresara a purtat o ținută de-a dreptul senzațională, ce i-a scos în evidențul corpul apetisant. Toți ochii au fost ațintiți asupra ei, dar soția lui Laurențiu Reghecampf nu a fost deloc deranjată.

„Eu nu am timp să merg la petreceri. Mă duc doar la una pe an și atunci vreau să fiu diferită, să ies în evidența, să știe lumea că am fost acolo„, a spus Anamaria Prodan.

„Rochia mi-a fost făcută pe gustul meu. Exact așa cum mi-am dorit-o! Mi-a și zis când m-am dus la probă. Te caracterizează vestimențația asta sută la sută, Ana! Și avea dreptate. Îi mulțumesc pentru ea, mai ales că a fost lucrată dintr-un material de calitate, voal fin, la care s-au aplicat manual, timp de două săptămâni, cristale Swarovski, exact în zonele…incitante!”, a spus Anamaria Prodan pentru WOWbiz.ro.

De când a păşit aproape dezbrăcată pe covorul roşu, Anamaria Prodan primeşte şi mai multe mesaje deocheate de la bărbaţi.

„Ana arată foarte bine. De când a slăbit şi şi-a făcut câteva intervenţii zici că are 25 de ani. Ea primeşte de ani buni mesaje deocheate de la bărbaţi care-i fac tot felul de propuneri indecente, dar de câteva zile, de când cu ţinuta sumară de la Viva party, instagramul şi facebook-ul ei sunt pline de remarci cu tentă sexuală. Pe unii îi ignoră, dar pe cei care întrec limita şi folosesc un limbaj vulgar îi blochează imediat. A primit chiar şi propuneri de a lucra la saloane de videochat. Ana râde când vede astfel de oferte şi spune că e chiar o bombă sexy dacă i se oferă astfel de job-uri„, a declarat o amică a Anamariei Prodan.