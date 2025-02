Nu e banc! Ce-a putut să pățească Sergiu când a mers la o saună din Germania: ”A fost prea ciudat”

Sergiu, un român stabilit în Germania, a povestit experiența lui la o saună de acolo. Tânărul a decis să meargă pentru a se relaxa, însă a avut parte de un adevărat șoc atunci când a intrat în imobil. Ulterior, a povestit cu lux de amănunte ce a pățit. De asemenea, el a susținut că nu va mai reveni niciodată.

Sergiu a devenit viral pe TikTok, după ce a început să vorbească despre experiențele sale din Germania, țară în care locuiește. Românul are zeci de mii de vizualizări la clipurile sale, iar internauții sunt curioși să afle informații despre viața în străinătate. Tânărul a abordat subiecte diverse, de la discriminare până la mâncare tradițională. Recent, el a decis să povestească ce a pățit la o saună de acolo.

Sergiu, un român stabilit în Germania, a decis să meargă la saună însoțit de doi prieteni, pentru a se relaxa. De asemenea, tânărul știa că acest loc poate avea beneficii pentru sănătate. Totuși, experiența de acolo nu a fost deloc așa cum se aștepta.

Mai exact, el nu a știu despre regulile din țările nordice conform cărora oamenii nu pot intra îmbrăcați în saună. Cei care vor să se bucure de acest „tratament” trebuie să meargă complet dezbrăcați.

„Când am intrat în saună, efectiv am rămas blocat. Era plin de femei și bărbați complet dezbrăcați. Dar nu vă gândiți că era ceva ca în filme, nu! Erau persoane mai în vârstă, 50-60 de ani în sus. În momentul ăla, am zis: ‘În ce sectă am intrat’? Am vrut să ies pe ușă, dar s-a închis în spatele meu. Și m-am gândit că na, am și plătit 17 euro, măcar să văd cum e”, a povestit Sergiu.