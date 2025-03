Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare în hotelul de lux în care a stat Andreea Marin în New York

Andreea Marin trăiește o perioadă frumoasă, dar și dificilă în același timp. Prezentatoarea TV a mers cu fiica ei, Violeta, în New York, acolo unde aceasta va studia. Pentru ca experiența să fie una de neuitat, vedeta s-a cazat la un hotel de cinci stele, cunoscut în America. Bineînțeles, prețurile sunt pe măsură. Află, în articol, cât costă o noapte de cazare acolo.

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, se pregătește de un nou capitol în viața ei. Tânăra va studia la Universitatea Cornell din New York. Mama ei i-a fost alături în acest început. Vedeta a mers în America pentru a o susține pe fata ei și s-a cazat la un hotel de lux.

Andreea Marin a mers câteva zile peste Ocean pentru a o însoți pe fiica sa. Violeta va studia la o prestigioasă Universitate din America. Mama ei i-a fost alături la fiecare pas. Astfel, cele două au avut parte de o experiență frumoasă împreună.

În perioada în care a stat în New York, Andreea Marin s-a cazat la un hotel de lux. Fosta prezentatoare TV a petrecut clipe minunate la Hotel St Regis, însă prețurile sunt pe măsură. Tariful pentru o singură noapte de cazare pleacă de la 2.200 de euro.

„O destinație de cinci stele pentru cunoscători și personalități moderne, cea mai prestigioasă adresă din New York. O definiție a hotelului de 5 stele The St. Regis New York #ad, aflat în portofoliul grupului Marriott, pe care l-am descoperit atrasă fiind de clădirea impunătoare de pe Fifth Avenue și am aflat apoi ce înseamnă rafinamentul care face diferența, de la serviciile oferite până la atmosferă, confort și design.

Toate te cuceresc, locația este parcă desprinsă dintr-o poveste, pe mine, însă, m-a atras și istoria locului cu tradiție de peste un secol, și am fost, recunosc, și curioasă să aflu ce înseamnă crâmpeiele de viață trăite aici de celebritățile din întreaga lumea găzduite de-a lungul timpului. Dar mai cu seamă am simțit mândrie când am aflat că o româncă este astăzi General Manager la St. Regis, după mai bine de două decenii de experiență în domeniul ospitalității, felicitări Octavia Marginean !

Colaborarea mi-a dat șansa de a simți lucrurile din două perspective: cazarea într-o cameră Grand Luxe, prima pe care o descoperiți în imagini, și după o călătorie care mi-a împărțit șederea la New York în două, am revenit și am avut surpriza de a fi găzduită într-un apartament – a doua experiență dezvăluită înimagini, unde ai practic separată “garsoniera” în care te odihnești, adică zona personală, de cea care poate fi destinată întâlnirilor sau chiar unei recepții pentru invitații tăi, dacă afacerile sunt cele care te aduc în metropolă. Desigur, vorbim de servicii premium și de amintiri de neuitat”, a scris Andreea Marin pe Instagram.