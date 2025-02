Obiceiul la care Andreea Marin nu a renunţat după 8 ani de relaţie: aşa menţine “Zâna Surprizelor” flacăra iubirii aprinsă! “Cred că amândoi avem acest dar…”

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Cei doi sunt împreună de aproape 8 ani, semn că legătura a trecut proba distanței și a timpului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO; Andreea Marin a făcut dezvăluiri despre obiceiul pe care îl păstrează încă de la debutul relației, o formă elegantă de a-și surprinde jumătatea. Chiar dacă Valentine’s Day și Dragobete sunt două sărbători care celebrează dragostea, vedeta consideră că dovezile de iubire nu au nevoie de o zi specială, ci trebuie să fie spontane.

Prezentă zilele trecute la un eveniment monden, Andreea Marin a afișat o siluetă impecabilă, dovedind că disciplina este cheia succesului și în această privință. După ce anul trecut în primăvară a slăbit 20 de kilograme, ea ne-a dezvăluit regulile care o ajută să se mențină în cea mai bună formă.

Andreea Marin: “Fiecare zi e o posibilitate de a face o surpriză plăcută unui om drag”

CANCAN.RO: De-a lungul timpului ți s-a întâmplat să fii prinsă cu munca și să uiți o astfel de sărbătoare precum Valentine’ s Day sau Dragobete?

Andreea Marin: Nu te lasă mediul să uiți pentru că e atâta promovare pe această temă. Tocmai de aceea cumva ajunge să nu mai fie la fel de prețuită sărbătoarea. E prea agresiv promovată aș spune. Dar, dacă mă întrebi, eu consider că fiecare zi e o posibilitate de a face o surpriză plăcută unui om drag, de a-i arăta că-l iubești într-un fel sau altul: printr-un cuvânt bun, printr-un vers pe care să i-l scrii, printr-un gest frumos.

Citește și: Andreea Marin, strigăt de ajutor către autorități! Vedeta nu a mai suportat: „Frauda se petrece la vedere”

Andreea Marin: “Noi păstrăm acest obicei și acum. Cred că amândoi avem darul scrisului”

CANCAN.RO: Obișnuiești să îi lași mesaje sau bilețele lui Adrian? Invers se întâmplă?

Andreea Marin: Da, sigur, noi păstrăm acest obicei și acum. Cred că amândoi avem darul scrisului și atunci e firesc să fie așa.

CANCAN.RO: Care a fost surpriza de suflet pe care ți-a făcut-o Adrian de-a lungul acestor ani?

Andreea Marin: O voi păstra pentru mine. Nu simt nevoia să o fac publică.

CANCAN.RO: Ce obiective ai pentru acest an?

Andreea Marin: În primul rând am început un turneu de evenimente atât în țară cât și în Europa. Urmează SUA și Canada, apoi Creative Hub Voice & Visibility – hub-ul meu creativ este un loc în care au loc evenimente superbe. Weekendul trecut am găzduit un eveniment cu specialiști din lumea înfrumusețării și a sănătății, sunt domenii îngemănate. Cu seminar făcut la noi acasă, cu noutăți, cu trainer internațional care a poposit în hub-ul nostru creativ. Sunt întâlniri minunate pentru că acest hub este un loc mult mai intim decât un hotel sau o instituție publică. Are o căldură aparte, o arhitectură specială, un design de interior care te face să te simți foarte bine și studiouri profesionale.

Andreea Marin: “Nu întotdeauna găsești ușor pâine fără gluten”

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții? Există vreun aliment pe care îl consumi mai rar?

Andreea Marin: Consum pâine mai puțină și în general atunci când o am la dispoziție, pentru că nu întotdeauna găsești ușor pâine fără gluten. Eviți astfel cât de mult poți inflamațiile din corp și evit dulcele. Asta nu înseamnă că nu voi gusta o prăjitură atunci când îmi este poftă, dar doar o gust.

CANCAN.RO: Cât timp acorzi pentru a face sport?

Andreea Marin: Sigur de două ori pe săptămână. Uneori încerc să fie și de trei ori pe săptămână când am timpul necesar, pilates de două ori pe săptămână neclintit.

Foto: Instagram/ Alexandru Gâlmeanu / Secret Nipple

Citește și: Decizia luată de Andreea Marin, după ce fiica ei a fost admisă la o facultate de prestigiu din America: ”Eu i-am spus Violetei că…” Se mută și ”Zâna” acolo?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.