Nu e o glumă! Câți bani a câștigat Dana Roba într-o singură zi din make-up: ”Vine ANAF-ul peste mine dacă nu bat pe casă”

Dana Roba este una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din România, iar asta se vede și în câștigurile pe care le are. Recent, Dana Roba a dezvăluit câți bani a reușit să câștige doar într-o singură zi de muncă, iar suma este una care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Cât a încasat Dana Roba în doar o zi?

De-a lungul anilor, Dana Roba și-a construit o carieră solidă în domeniul machiajului profesional. A trecut prin momente dificile, dar a reușit să își transforme pasiunea într-o afacere de succes. Pe lângă faptul că realizează machiaje pentru clientele sale, ea a deschis și o școală de make-up, unde formează viitoare artiste în domeniu. Astfel, acum a ajuns să aibă venituri impresionante.

Într-un videoclip postat pe TikTok, make-up artista a dezvăluit că într-o singură zi a câștigat nu mai puțin de 11.000 de lei . Dana Roba a ținut să precizeze că toate veniturile sunt trecute în contabilitate, pentru a evita orice probleme cu autoritățile fiscale.

„Am școală de machiaj, toate actele în regulă, bat pe casă. Uite, aici am bătut pe casă 110 milioane (n.r. lei vechi) astăzi. Vine ANAF-ul peste mine dacă nu bat pe casă. Corect? Am bătut cât am făcut”, a declarat Dana Roba.