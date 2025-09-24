Acasă » Știri » Nu e o glumă! Ce a apărut pe burtieră la Mireasa, Capriciile iubirii? Imaginile văzute de publicul Antena Stars

De: Anca Chihaie 24/09/2025 | 10:29
Sursa foto: Mireasa

Emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”, difuzată pe Antena Stars, a reușit să stârnească atenția publicului nu doar prin concurenți ci și prin… burtiera de pe ecran. În ediția recentă, telespectatorii au observat o greșeală gramaticală care a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale.

Observatorii au ridicat ipoteza că burtiera, fie din neglijență, fie dintr-o strategie deliberată, devine astfel un element care menține interesul publicului. Într-o emisiune unde tensiunile dintre participanți sunt adesea subtile sau repetitive, un text greșit poate genera mai multă reacție decât o dispută între concurenți.

Ce a apărut pe burtieră la Mireasa, Capriciile iubirii

Textul afișat, „în potriva”, a atras comentarii amuzante și ironice din partea fanilor, care au remarcat că burtiera pare să aibă propria personalitate și un stil „dramatic” al limbii române, uneori mai intens decât conflictele dintre concurenți. Aceasta nu este prima situație de acest gen: aproape în fiecare episod apar mesaje care scârțâie sub aspect gramatical sau care transmit informații într-un mod confuz, potrivit Viperele Vesele.

Foto: Instagram

Din punct de vedere gramatical, mesajul afișat pe burtieră ar fi trebuit să fie redactat astfel încât să respecte regulile limbii române. În loc de „în potriva”, forma corectă este „împotriva”, astfel încât fraza să fie clară și ușor de înțeles pentru telespectatori. Corect ar fi fost, de exemplu: „Este dispusă Alexandra să facă pași spre Virgil împotriva dorinței părinților ei?”

Emisiunea continuă să fie urmărită cu atenție, iar burtiera pare să joace un rol neașteptat: acela de a adăuga o notă comică și imprevizibilă. În contextul unui show de tip reality, unde povestea fiecărui concurent se dezvoltă gradual, elementele vizuale și textuale de pe ecran capătă o importanță surprinzător de mare.

Într-o emisiune de televiziune de tip reality, precum „Mireasa – Capriciile iubirii”, astfel de greșeli gramaticale nu ar trebui să apară. Burtiera are rolul de a transmite informații clare și precise telespectatorilor, iar erorile repetate pot afecta credibilitatea producției. Publicul urmărește atât acțiunea concurenților, cât și modul în care este prezentată, iar o exprimare incorectă creează confuzie și poate diminua profesionalismul emisiunii, transformând un detaliu aparent minor într-o problemă de percepție.

