Nu e un banc! Cât costă un păhărel de colivă la restaurantele de fițe

În ultimii ani, coliva, desertul care este considerat o ofrandă adusă de credincioși spre sfinți, pentru pomenirea sufletelor celor răposați, a devenit un preparat extrem de popular în restaurantele din România. Cât a ajuns să coste un pahar de colivă într-un local din Brașov?

Coliva este un desert cu o semnificație religioasă cu o istorie de mii de ani. Preparat din grâu fiert, arpacaș și nucă, acest desert s-a modernizat și se regăsește în înghețate, în supermarketuri, la cofetării și în restaurante.

Coliva – sau dulceața vieții celei veșnice pe care sperăm să o dobândească persoana decedat – simbolizează viața veșnică, învierea și speranța mântuirii, fiind oferită ca ofrandă în amintirea celor dragi, la slujbele de pomenire.

În ultimii ani, desertul a fost readaptat în diverse forme, de la banalul amestec de grâu fiert, zahăr și nucă, coliva cu celebrele bomboane colorate, cocos sau cacao presărată, până la reinventarea preparatului și introducerea lui în meniurile restaurantelor.

În meniul unui restaurant din Brașov, colivă cu bomboane fondante este vedetă. Clienții vin special pentru a comanda desertul. Un pahar de colivă cu bomboane fondante la interior, servită într-o cupă asemănătoare cu cea folosită pentru înghețată, costă 22 de lei, notează Click.ro. Ceva mai scump ca la Brașov, în meniul unui renumit local din București, 170 de grame de colivă costă 39 de lei.

După mai multe luni în care ciocolata Dubai a fost considerată cel mai celebru desert la nivel mondial, doi români s-au gândit să dea lovitura pe piața locală din Scoția. Ciocoliva a fost inventată de Alex și Dani din Glasgow, care au vrut să creeze un desert în care coliva să fie vedetă. Cei doi au de gând să își extindă afacerea și în România, dorind astfel să dea startul unui nou trend în materie de desert.

”România, here we go! Ne întoarcem acasă cu Ciocoliva noastră! (…) Hai să facem un nou trend în lume și să cucerim mapamondul cu cel mai tare desert al românilor! Vă mulțumim enorm pentru suportul acordat și vă iubim din toată inima. Haidei să facem din Ciocoliva un nou trend în lume cu unul dintre cele mai bune dulciuri ale României. Vă mulțumim tuturor pentru susținere și vă iubim atât de mult”, au transmis cei doi pe Facebook.