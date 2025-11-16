Acasă » Știri » Nu e un banc! Cum au fost scoasă din casă această mireasă, în ziua nunții

Nu e un banc! Cum au fost scoasă din casă această mireasă, în ziua nunții

De: Irina Vlad 16/11/2025 | 14:57
O mireasă din Argeș a iești din casă cu excavatorul/ sursă foto: Facebook
Inventiv din fire, românul face ce face și reușește să transforme aproape orice eveniment într-o întâmplare virală. O tradiție respectată cu sfințenie de viitorii miri a fost reinventată de un cuplu din Argeș. Mireasa a fost scoasă din casă cu un excavator, iar imaginile au făcut înconjurul internetului. 

Nici luatul miresei de acasă nu mai e ce era odată. Ceea ce trebuia să fie un obicei respectat cu sfințenie de majoritatea cuplurilor care se căsătoresc s-a transformat într-un eveniment… ”muncitoresc”.

O mireasă a fost scoasă din casă cu excavatorul

Au apus vremurile în care în ziua nunții, după ce mireasa este gătită, mirele vine să o ia, o vede pentru prima dată în rochia albă și îi oferă buchetul. Obiceiul respectat cu sfințenie de aproape toate cuplurile ce urmează să se căsătorească a fost reinventat de un cuplu din Argeș.

Proaspăt însurățeii au revoluționat tradiția și au transformat-o într-un moment viral. Pentru că un astfel de eveniment nu avea cum să nu fie imortalizat pe camerele foto-video, imaginile au fost rapid încărcate pe o rețea de socializare, iar la scurt timp au ajuns virale.

Mirele se pare că a fost cel care a venit cu ideea utilajului folosit în construcții. Pentru a sări în ajutorul miresei sale – care a avut o rochie prea voluminoasă și ar fi trebuit să se chinuie să coboare treptele din casă – bărbatul i-a pus la dispoziție un… excavator. Prin urmare, mireasa a ieșit pe balconul camerei de la etaj și s-a urcat direct în cupa excavatorului, apoi a fost adusă, cum s-ar zice, cu picioarele pe pământ – vezi AICI imagini.

 

