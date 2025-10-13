Acasă » Știri » Nu mai pot nega relația! Au fost surprinși sărutându-se pasional, chiar dacă au încercat să se ascundă

De: Denisa Iordache 13/10/2025 | 17:12
Sursă: Pixabay

Katty Perry nu mai poate nega! Celebra artistă și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost ”prinși” în fapt. Zvonurile legate de relația lor au fost confirmate atunci când un turist cu ochi de vultur i-a surprins pe cei doi în timpul unui moment pasional pe un iaht luxos. Află în articol!

Zvonurile legate de o posibilă relație între cei doi au apărut încă din luna iulie a acestui an, atunci când Katty Perry și Justin Trudeau au fost văzuți luând cina împreună în Montreal. Mai apoi, cei doi au fost surprinși în timp ce se plimbau împreună prin Parcul Mont Royal. După cea mai recentă ipostază în care au fost surprinși, nu mai pot nega nimic!

În fotografiile apărute în presa străină, cei doi îndrăgostiți au fost văzuți pe iahtul artistei, în timp ce se sărutau pasional și se îmbrățișau.

Katty Perry purta un costum de baie negru, iar politicianul canadian avea doar o pereche de blugi și nu purta tricou. Cei doi au fost văzuți de un turist aflat pe largul coastei Santa Barbara, California, la sfârșitul lunii septembrie. Acesta i-a fotografiat imediat și a vorbit pentru Daily Mail și despre ce făceau cei doi.

Potrivit acestuia, starul a oprit barca lângă un vas mic folosit pentru observarea balenelor, acela fiind momentul în care săruturile pasionale au început.

„Nu am știut imediat cu cine era, până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și mi-am dat seama că era Justin Trudeau”, a spus el.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de New York Post (@nypost)

