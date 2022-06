Nu multă lume știa asta! Din ce făcea bani Raluca Bădulescu, la vârsta de 24 de ani: ”Nu era de mine”

Raluca Bădulescu (47 de ani) a mărturisit care a fost prima ei meserie. Creatoarea de modă a spus că nu i se potrivea deloc și a trebuit să renunțe la acel job. Din ce își câștiga existența designerul vestimentar la doar 24 de ani? Vei rămâne surprins când vei afla ce făcea, de fapt.

Invitată în cadrul unei emisiuni, Raluca Bădulescu a vorbit despre cum își câștiga ea primii bani. Se pare că designerul vestimentar, imediat după ce a absolvit Facultatea de Litere, a fost profesoară de Limba Engleză și de Limba și Literatura Română, însă nu pentru mult timp.

Raluca Bădulescu, despre primul ei loc de muncă

Raluca Bădulescu a povestit că pe vremea când era profesoară era mai mult prietenă cu elevii săi, lucru care nu era deloc avantajos pentru cei mici. Creatoarea de modă a mai spus și că a fost o experiență frumoasă, însă îi înțelegea prea mult în privința chiulitului, a unui teme nefăcute și așa mai departe.

Nu multă lume a știut despre acest job pe care l-a avut vedeta. Fanii au rămas surprinși când au aflat despre meseria cu care a început Raluca să își câștige primii săi bani.

”Primul job a fost de profesoară de limba romana, trei luni de zile la liceul Mihai Viteazul. Nu era de mine. A fost mișto, m-am distrat. Abia terminasem, aveam 24 de ani. Eram apropiați de vârsta cu cei de la liceu. Îmi plăcea, dar una e să râzi și să te distrezi și alta e ca elevii să învețe. Înțelegeam că lipsesc de la ore. Eu eram profesoară de română și de engleză. Îi înțelegeam că n-au făcut rezumat, eram mai mult prietena lor și nu mergea așa. Am prins un 1 Martie și am fost la niște petreceri. Însă am prins alături de ei o petrecere. Era suficient să spună că lipsesc”, a povestit Raluca Bădulescu, în cadrul emisiunii Fiță cu Adiță.

