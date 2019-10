Nu o mai recunoști! Cum a ajuns să arate acum Narcisa, fosta soție a lui Nicolae Guță!

Narcisa, fosta parteneră a lui Nicolae Guţă s-a schimbat extrem de mult în ultima perioadă. Vedeta a mers în diferite cabinete medicale sau saloane de înfrumuseţare pentru mici retuşuri, iar acum demonstrează că nu are de gând să se oprească aici.

Narcisa Guţă a apelat în urmă cu câteva luni la stomatolog pentru a-şi pune faţete dentare. Astăzi a ajuns din nou în cabinet şi anunţă alte schimbări.

“Facem zâmbetul frumos”, a scris Narcisa Guţă în dreptul fotografiei făcută în cabinet. Mai mult decât atât, Narcisa Guţă a slabit foarte mult şi şi-a schimbat şi look-ul. Foarte des publică fotografii pe rețelele de socializare, iar fanii o complimentează imediat.

“Fac sală și regim, altceva ce pot să fac. Îmi place să fac ceva frumos pentru mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sinceră și nu prefăcută. Sunt o femeie care mă iubesc. Am demnitatea mea, asta te naști, nu o cumperi”, a spus Narcisa Guță în urmă cu câteva luni la Star Matinal.

După ani buni de telenovele, împăcări și despărțiri, acum Narcisa Guță este mai liniștită ca oricând și spun că are o relație de prietenie cu Nicolae Guță, mai ales de dragul fiului lor, Alberto.

„Și atunci eram decentă, dar era mai multă gelozie. Am pierdut mult în viață pentru că am spus ce gândesc în față. Nu sunt îndrăgostită. În viață nu programăm nimic, merg pe mâna destinului. Sunt binecuvântată cu băiatul meu, nu programez nimic. Am vrut să îl dau în judecată din răzbunare în trecut. Nu mai am nici o relație cu Guță, vorbim strict despre copil. Ajută cu bani, nu avem nici o înțelegere. L-am iubit foarte bun, are un suflet foarte bun”, a declarat Narcisa Guță, la Agenția Vip.