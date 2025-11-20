Acasă » Exclusiv » Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar

Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar

De: Andreea Archip 20/11/2025 | 17:43
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Una dintre cele mai emblematice actrițe din România, cu o carieră impresionantă în cinematografia mondială, cunoscută și pentru rolurile din filmele de la Hollywood precum ”Siberia” sau ”Inferno”, își face debutul în cel mai intens joc al minții: Trădătorii! Ana Ularu este maestrul jocului – cea care știe toate regulile reality show-ului care are premiera pe 30 octombrie la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a mărturisit că are multe superstiții, dezvăluindu-ne ancorele sale emoționale, printre ele aflându-se și un obiect bizar. Este vorba despre o bucată dintr-o frână ruptă de la o motocicletă.

Ana Ularu are o serie de obiecte de care nu se desparte, indiferent unde o poartă pașii pe plan profesional. Pentru “Trădătorii”, prezentatoarea TV a avut la dispoziție costume speciale, de ordinul zecilor. Filmările au avut loc la un castel din Europa, iar miza pentru cei 24 de concurenți, printre ei fiind și 3 trădători, este marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Ana Ularu: “Ziua în care o să fiu blazată e ziua în care mă las”

CANCAN.RO: Cum gestionezi sau ai gestionat la începuturi un eșec în sensul în care nu ai luat un casting?

Ana Ularu: În continuare mă întristez, mă supăr. A venit un soi de maturizare, dar în esența mea artistică și ludică sunt în continuare foarte copil. Trăiesc lucrurile poate cu mai multă detașare și umor, dar tot e acolo. La fel cum am și emoțiile foarte puternice și cred că asta mă ține, ăsta e motorul meu. Ziua în care o să fiu blazată e ziua în care mă las.

CANCAN.RO: Când ai plâns ultima oară de fericire?

Ana Ularu: Ce întrebare frumoasă! Nu știu dacă am plâns neapărat de fericire, dar am plâns la tot felul de filme pe care le-am văzut pentru că sunt empatică și sunt și momente foarte frumoase în filme care-ți trezesc sentimente. Uite, de exemplu, e o piesă muzicală, Max Richter a reinterpretat anotimpurile lui Vivaldi, o chestie atât de cunoscută, și el le-a reinterpretat. Și este o piesă pe care eu și soțul meu o asociem cu fetița noastră. E primăvara reinterpretată, fetița noastră e născută primăvara. Nu există să aud melodia aia și să nu-mi dea lacrimile. De prea plin.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

CANCAN.RO: Să vorbim un pic despre pasiunea ta legată de modă.

Ana Ularu: Consider că moda e o artă. Sunt copil de scenograf, până la urmă am crescut printre costume și lucruri din astea, dar aici și în emisiune, veți vedea, e un merit uriaș al stilistului nostru Cătălin Enache. El a creat niște costume absolut fabuloase, care sunt în niște zone atât de diferite, sunt fie hiperfeminine, fie androgine și foarte elegante. E minunat.

Ana Ularu, 3 costume pe zi pentru filmările reality-show-ului “Trădătorii”

CANCAN.RO: Îmi poți povesti despre o ținută, care te-a surprins ori prin greutate, ori prin felul în care arăta, să fie un spoiler pentru emisiune.

Ana Ularu: Vai, nici nu știu ce să zic. Sunt tot felul de rochii roșii la un moment dat, care mai de care mai diferite, să zicem, care trec, pe de o parte, prin eleganță supremă și, pe de altă parte, printr-un soi de bal mascat vodevil. Adică, sunt chestii foarte interesante. Sunt niște costume superbe.

Ana Ularu recunoaște că are multe superstiții

CANCAN.RO: Câte costume ai schimbat?

Ana Ularu: Foarte multe. Câte trei pe zi, nici nu mai știu. Enorm de multe. De ordinul zecilor, cred, da. Aveam o cameră plină de costume.

CANCAN.RO: Ai avut și vreo cerință specială?

Ana Ularu: Nu. Eu, în general, mă mulez întotdeauna pentru că e natura meseriei mele. Și, evident, că dacă e ceva care mi se pare că flagrant contrazice, voi spune chestia asta. Dar aici a fost o întâlnire a minților minunată și cu make-up artistul nostru Simona Vasile. Nu mai vorbesc de toată echipa de creatori, de Adrian Batista, de Flavia Negoescu. I love everybody!

Ana Ularu: “S-a rupt frâna și eu am luat bucata aia”

CANCAN.RO: Ai vreun obiect de care nu te desparți, care îți poartă noroc?

Ana Ularu: Am foarte multe. Eu am o mie de superstiții. Eu sunt omul cu o mie de superstiții. Am foarte multe superstiții. Păi, nu știu, am niște desene de la fiica mea, am o frână ruptă de la motocicleta pe care am condus-o când învățam să merg pe motocicletă pentru Inferno, filmul cu Tom Hanks. Și a căzut la un moment dat și s-a rupt frâna și eu am luat bucata aia.

CANCAN.RO: O porți cu tine la filmări?

Ana Ularu: Da! Am panglica pe care am purtat-o în păr la nunta mea, de exemplu. Având în vedere că domiciliul nostru e întotdeauna mobil, sunt anumite ancore emoționale.

CANCAN.RO: Dar ți s-a întâmplat să pierzi unul din obiectele astea, să-l uiți pe un platou de filmare?

Ana Ularu: Niciodată! Ele sunt în rucsăcel, în punguță și sunt bine!

 

NU RATA: Ana Ularu a bătut palma cu PRO TV, pentru show-ul de 100.000 €, dar i s-a dat viața peste cap! ”Așa trebuie să se întâmple!”

CITEȘTE ȘI: Ana Ularu, dincolo de platourile de filmare. Sacrificiile din spatele sucesului: “Ne creștem copilul pe drum. E viața noastră de nomazi”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit palme în centrul orașului!
Exclusiv
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit palme în centrul orașului!
S-au unit legendele! Ladislau Bölöni și-a lansat documentarul autobiografic | EXCLUSIV
Exclusiv
S-au unit legendele! Ladislau Bölöni și-a lansat documentarul autobiografic | EXCLUSIV
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare ...
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit ...
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. ...
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul ...
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică!
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit ...
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit palme în centrul orașului!
Vezi toate știrile
×