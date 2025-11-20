Una dintre cele mai emblematice actrițe din România, cu o carieră impresionantă în cinematografia mondială, cunoscută și pentru rolurile din filmele de la Hollywood precum ”Siberia” sau ”Inferno”, își face debutul în cel mai intens joc al minții: Trădătorii! Ana Ularu este maestrul jocului – cea care știe toate regulile reality show-ului care are premiera pe 30 octombrie la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a mărturisit că are multe superstiții, dezvăluindu-ne ancorele sale emoționale, printre ele aflându-se și un obiect bizar. Este vorba despre o bucată dintr-o frână ruptă de la o motocicletă.

Ana Ularu are o serie de obiecte de care nu se desparte, indiferent unde o poartă pașii pe plan profesional. Pentru “Trădătorii”, prezentatoarea TV a avut la dispoziție costume speciale, de ordinul zecilor. Filmările au avut loc la un castel din Europa, iar miza pentru cei 24 de concurenți, printre ei fiind și 3 trădători, este marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Ana Ularu: “Ziua în care o să fiu blazată e ziua în care mă las”

CANCAN.RO: Cum gestionezi sau ai gestionat la începuturi un eșec în sensul în care nu ai luat un casting?

Ana Ularu: În continuare mă întristez, mă supăr. A venit un soi de maturizare, dar în esența mea artistică și ludică sunt în continuare foarte copil. Trăiesc lucrurile poate cu mai multă detașare și umor, dar tot e acolo. La fel cum am și emoțiile foarte puternice și cred că asta mă ține, ăsta e motorul meu. Ziua în care o să fiu blazată e ziua în care mă las.

CANCAN.RO: Când ai plâns ultima oară de fericire?

Ana Ularu: Ce întrebare frumoasă! Nu știu dacă am plâns neapărat de fericire, dar am plâns la tot felul de filme pe care le-am văzut pentru că sunt empatică și sunt și momente foarte frumoase în filme care-ți trezesc sentimente. Uite, de exemplu, e o piesă muzicală, Max Richter a reinterpretat anotimpurile lui Vivaldi, o chestie atât de cunoscută, și el le-a reinterpretat. Și este o piesă pe care eu și soțul meu o asociem cu fetița noastră. E primăvara reinterpretată, fetița noastră e născută primăvara. Nu există să aud melodia aia și să nu-mi dea lacrimile. De prea plin.

CANCAN.RO: Să vorbim un pic despre pasiunea ta legată de modă.

Ana Ularu: Consider că moda e o artă. Sunt copil de scenograf, până la urmă am crescut printre costume și lucruri din astea, dar aici și în emisiune, veți vedea, e un merit uriaș al stilistului nostru Cătălin Enache. El a creat niște costume absolut fabuloase, care sunt în niște zone atât de diferite, sunt fie hiperfeminine, fie androgine și foarte elegante. E minunat.

Ana Ularu, 3 costume pe zi pentru filmările reality-show-ului “Trădătorii”

CANCAN.RO: Îmi poți povesti despre o ținută, care te-a surprins ori prin greutate, ori prin felul în care arăta, să fie un spoiler pentru emisiune.

Ana Ularu: Vai, nici nu știu ce să zic. Sunt tot felul de rochii roșii la un moment dat, care mai de care mai diferite, să zicem, care trec, pe de o parte, prin eleganță supremă și, pe de altă parte, printr-un soi de bal mascat vodevil. Adică, sunt chestii foarte interesante. Sunt niște costume superbe.

CANCAN.RO: Câte costume ai schimbat?

Ana Ularu: Foarte multe. Câte trei pe zi, nici nu mai știu. Enorm de multe. De ordinul zecilor, cred, da. Aveam o cameră plină de costume.

CANCAN.RO: Ai avut și vreo cerință specială?

Ana Ularu: Nu. Eu, în general, mă mulez întotdeauna pentru că e natura meseriei mele. Și, evident, că dacă e ceva care mi se pare că flagrant contrazice, voi spune chestia asta. Dar aici a fost o întâlnire a minților minunată și cu make-up artistul nostru Simona Vasile. Nu mai vorbesc de toată echipa de creatori, de Adrian Batista, de Flavia Negoescu. I love everybody!

Ana Ularu: “S-a rupt frâna și eu am luat bucata aia”

CANCAN.RO: Ai vreun obiect de care nu te desparți, care îți poartă noroc?

Ana Ularu: Am foarte multe. Eu am o mie de superstiții. Eu sunt omul cu o mie de superstiții. Am foarte multe superstiții. Păi, nu știu, am niște desene de la fiica mea, am o frână ruptă de la motocicleta pe care am condus-o când învățam să merg pe motocicletă pentru Inferno, filmul cu Tom Hanks. Și a căzut la un moment dat și s-a rupt frâna și eu am luat bucata aia.

CANCAN.RO: O porți cu tine la filmări?

Ana Ularu: Da! Am panglica pe care am purtat-o în păr la nunta mea, de exemplu. Având în vedere că domiciliul nostru e întotdeauna mobil, sunt anumite ancore emoționale.

CANCAN.RO: Dar ți s-a întâmplat să pierzi unul din obiectele astea, să-l uiți pe un platou de filmare?

Ana Ularu: Niciodată! Ele sunt în rucsăcel, în punguță și sunt bine!

