Ana Ularu, dincolo de platourile de filmare. Sacrificiile din spatele sucesului: “Ne creștem copilul pe drum. E viața noastră de nomazi”

Cu o carieră vastă în lumea teatrului și filmului, Ana Ularu nu mai are nevoie de nicio prezentare. La sfârșitul acestei luni actrița revine pe micul ecran la cârma unui format internațional – Trădătorii, care se difuzează pe Pro TV și pe Voyo. Viața Anei Ularu nu înseamnă numai succese profesioanale, ci și o familie reușită. Partenerul ei de viață este actorul german Marc Rissmann și împreună au o fetiță, Ezra, care, la numai 4 ani vorbește fluent română, germană și engleză. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea reality-show-lui Trădătorii ne-a povestit crâmpeie din viața ei pe platourile de filmare, dar și dincolo de ele.

Ana Ularu și actorul Marc Rissmann (care i-a fost și coleg de scenă) se susțin pe plan profesional și împreună găsesc cele mai bune soluții pentru a fi alături de copil, dar și de provocările la care meseria îi supun. Călătoresc cu Ezra, care, de la doar câteva luni a fost familiarizată cu viața de artist.

Ana Ularu: “A fost o surpriză minunată atunci când a venit propunerea de probă și când am și luat proba”

CANCAN.RO: Ți se întâmplă des să-ți dorești un lucru și să se concretizeze, așa cum a fost și acest show la ProTV?

Ana Ularu: Ce e cel mai frumos este că eu nu știam că formatul va fi adus și în România, dar eram o foarte mare fană a lui. Așa că nu am apucat să-mi doresc sau “să manifest” nimic, în schimb a fost o surpriză minunată atunci când a venit propunerea de probă și când am și luat proba. E unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poți primi într-un apel telefonic. Ai luat proba e așa Sfântul Graal pentru un actor.

CANCAN.RO: Cu cine ai împărtășit vestea?

Ana Ularu: Cu familia. Cu soțul meu, evident, pentru că el este alături de mine și eu de el în toate parcursurile noastre artistice și în toate încercările noastre, așa că, normal, împărtășesc cu partenerul.

Ana Ularu: “Muncim unde ne duce meseria, ne creștem copilul pe drum noi doi și e minunat. E viața noastră de nomazi”

CANCAN.RO: Cum se desfășoară viața voastră între România și Germania? Cum vă împărțiți, cum vă sincronizați cu toate proiectele?

Ana Ularu: Viața noastră se împarte între mult mai multe locuri de atât, pentru că munca noastră în general e în multiple capitale sau orașe europene sau americane.

CANCAN.RO: Mă refeream ca domiciliu…

Ana Ularu: Noi avem domicilii, dar suntem rar pe acolo. Nu, glumesc. Muncim unde ne duce meseria, ne creștem copilul pe drum noi doi și e minunat. E viața noastră de nomazi, când știi doar caravana, te bucuri de caravană până la urmă.

CANCAN.RO: Emisiunea s-a filmat în Ungaria. Cum a fost?

Ana Ularu: Emisiunea s-a filmat la un castel european. Noi suntem învăluiți în mister. Așa ne place, să fim învăluiți în mister, să nu dăm nimic specific. Au fost niște filmări excelente, foarte intense. Bănuiesc că pentru concurenți a fost teribil de intens, pentru că e concentrare la maximum în fiecare secundă. Iar pentru mine a fost cumva la fel, dar având avantajul overview-ului, pentru că eu fiind game master sunt într-o poziție obiectivă văzând totul. Dar miza pentru mine este să-i văd pe ei fericiți.

CANCAN.RO: Ce te-a scos din zona de confort la filmări?

E un lucru destul de diferit, pe care eu nu l-am mai făcut până acum. În general, atunci când faci lucruri noi, se creează niște conexiuni neuronale noi și ieși de acolo mult mai câștigat. Dar e provocare să lucrezi în acest ritm și să lucrezi în acest context.

Ana Ularu: Pentru că e ștacheta foarte sus, e un format internațional acesta, el există și este multipremiat cu premii BAFTA, cu premii Emmy. Există în America, există în Anglia. Este o licență pe care toate țările o dezvoltă. Mă bucur foarte mult că au dezvoltat-o și la noi. Și trebuie să menții ritmul și valoarea, eticheta.

Ana Ularu: “Este cel mai frumos rol pe care mi-l puteam imagina vreodată”

CANCAN.RO: Vreau să vorbim un pic și despre Ana Ularu, în ipostaza de mamă. Cred că este cel mai important rol din viața ta. Cum ești ca mamă?

Ana Ularu: E cel mai important rol, este cel mai frumos rol pe care mi-l puteam imagina vreodată. Sunt o mamă absolut topită după copilul ei, mă joc foarte mult. Îmi balansez meseria și nu îmi neglijez niciodată copilul. Adică ea e prioritară pentru mine. Nu încerc să mă definesc în niciun fel, dar știu doar că iubirea necondiționată și atenția sunt.

CANCAN.RO: Ai avut foarte multe proiecte grandioase. Mai există un rol pe care ți-l dorești cu ardoare?

Ana Ularu: Mai există foarte multe roluri pe care mi le doresc. Sunt în continuare foarte îndrăgostită de meseria mea și până la urmă sunt artist și asta fac. Și am nevoie să creez personaje noi, emoții noi în public. Fie în teatru, fie în film, fie în film studențesc sau de Hollywood. Eu pun aceeași atenție și aceeași inimă peste tot.

Foto: Pro TV/Instagram

NU RATA: Nu mai e cale de întoarcere! Cornel Păsat, decizie de ultimă oră, după anunţul divorţului! Ce se întâmplă cu vila de 350.000 € în care locuia cu familia

CITEȘTE ȘI: Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar EX-soţia artistului se numără printre surprize!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.