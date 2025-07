Ana Ularu a bătut palma cu PRO TV, pentru show-ul de 100.000 €, dar i s-a dat viața peste cap! ”Așa trebuie să se întâmple!”

Cu o carieră impresionantă în cinematografia mondială, cunoscută și pentru rolurile din filme de la Hollywood precum ”Siberia”sau ”Inferno”, Ana Ularu este la cârma celui mai nou format – Trădătorii – care va putea fi urmărit la Pro TV, dar și pe Voyo. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, celebra actriță ne-a povestit despre reorganizarea din mers a agendei de lucru după ce a bătut palma cu Pro TV, precum și aspecte din viața de familie. Mamă a unei fetițe de 4 ani, Ana călătorește cu fiica ei încă de când aceasta avea 5 luni peste tot prin lume, pe unde meseria o portă.

Ana Ularu a intrat în lumea filmului încă din copilărie și nu și-a pierdut entuziasmul, sublinind că are o meserie care îi permite să se joace pentru totdeauna. Reality-show-ul “Trădătorii” a devenit, conform propriilor declarații, unul dintre proiectele favorite. 24 de concurenți vor intra într-un castel izolat, unde adevărul este masca supremă, iar încrederea… o armă letală! Cu toții au un singur scop: să câștige marele premiu de până la 100.000 euro! Însă, printre ei, se află trei trădători care îi vânează pe cei nevinovați pentru a le lua toți banii! Ana Ularu este maestrul jocului – cea care știe toate regulile și reprezintă singurul ghid în scenariul trădării.

Ana Ularu: „Am avut emoții teribile la probă, cu atât mai mult cu cât îmi plăcea la nebunie formatul”

CANCAN.RO: Lumea te știe din filme și din piese de teatru. În curând, te vom descoperi din postura de prezentatoare a celui mai nou reality-show de la PRO TV: Trădătorii. Cum s-au legat lucrurile în direcția aceasta?

Ana Ularu: Eram într-un road trip prin țară, cu familia, și am primit un telefon de la Marcel Radu, Talent Managerul PRO TV, care mă invita la o probă pentru a fi prezentator/game master “Trădătorii”. Îi mulțumesc și acum pentru acel apel și ce a urmat. Niciodată până atunci nu simțisem că m-aș potrivi într-un context TV, altfel decât ca actor în vreun serial, dar pe măsură ce cresc în meserie și în propria persoană îmi dau seama că am o nevoie acută de aventură, de provocare și de a-mi înfrânge ideile preconcepute, așa că am zis “Mulțumesc, vin cu plăcere.” Am avut emoții teribile la probă, cu atât mai mult cu cât îmi plăcea la nebunie formatul și întreg conceptul acestei emisiuni. Și pentru că așa trebuia să se întâmple, sorții s-au aranjat favorabil și am preluat acest așa-zis rol care s-a dovedit a fi unul dintre proiectele mele favorite.

CANCAN.RO: Ai fost greu de convins să te alături formatului?

Ana Ularu: Greu de convins, câtuși de puțin. M-am entuziasmat și bucurat enorm de propunere, însă a trebuit să execut ceva mutări de șah organizatorice dibace pentru a face să funcționeze programul. Eu filmam un rol principal într-un lungmetraj american, în Georgia, în acel moment, exclusiv filmări de noapte – 12am – 12pm, aveam și un mini turneu în țară cu Teatrul Act și deja spectacole planificate pentru viitorul apropiat. Zburam între România și Tbilisi, mergând de la aeroport direct pe platou sau direct la teatru. Așa că în timpul zilei, când ar fi trebuit (ce haios) să dorm, eu dădeam telefoane în trei țări diferite pentru a face posibil ceva ce părea clar absolut nefezabil. Am un soi de convingere că atunci când îți e hărăzit ceva, totul se va aranja (deși cere efort). Și încă sunt recunoscătoare și fericită pentru fiecare mini eveniment care m-a adus pe platoul “Trădătorii”.

Ana Ularu: „Fiecare moment în care intram într-o cameră din castel era ca o săritură cu bungee”

CANCAN.RO: Cum au decurs filmările? Pentru concurenți este un joc psihologic, de strategie, plin de provocări. Pe tine, ca maestru al jocului, ce te-a scos din zona de confort?

Ana Ularu: Filmările au fost un vis frumos. Am avut un colaborator și regizor fabulos în Adrian Batista, showrunnerul emisiunii. A fost o bucurie acest lucru împreună. Am avut o echipă incredibilă, de la make-up artist (Simona Vasile) și stylist (Cătălin Emache), la operatorii cei minunați și regizorul de platou, și fiecare producător în parte… Mega love pentru fiecare membru al echipei noastre, e muncă grea și poate fi înfăptuită doar prin a avea același țel și a depune aceeași energie, împreună. Am trăit cu mare pasiune fiecare clipă, fiecare Masă Rotundă, fiecare decizie și mutare a jucătorilor, fiecare misiune. Îmi e înscris în natură și software să nu înțeleg indiferența. Nu cred în a lucra din confort, nici din disconfort, ci din prezență și cu energie, și iubire. E o provocare, e solicitant și atât de diferit să faci televiziune, mai ales la acest nivel și în asemenea ritm. Dar exact asta îmi place. Mă atrage să nu îmi știu exact următorul pas, să îmi simt mintea și instinctul funcționând la capacitate și intensitate maximă. Fiecare moment în care intram într-o cameră din castel era ca o săritură cu bungee, și vai, câtă poftă de această adrenalină mi-am satisfăcut. 🙂

CANCAN.RO: Având în vedere că locuiești atât la București, cât și la Berlin, cum te-ai organizat pe perioada filmărilor? Înțeleg că platourile de filmare au fost într-un castel din Europa.

Ana Ularu: Problema nu e atunci când pornești “de acasă”, ci când umbli dintr-o filmare în alta. În anul în care s-a născut fiica noastră, plină pandemie, credeam că vom trăi liniștiți viața de proaspeți părinți. Am plecat de acasă când ea avea 6 săptămâni și ne-am întors după un periplu prin Canada, Texas, Africa de Sud, Londra etc, când avea 11 luni. Am făcut diversificarea pe drum, am donat și refăcut garderobe pe măsură ce ea creștea. Te descurci.

Ana Ularu: „Ezra vorbește fluent română, germană și engleză”

CANCAN.RO: Cine te ajută cu fiica ta, Ezra? Ea îți este alături la fiecare proiect. Te ajută faptul că o știi lângă tine?

Ana Ularu: Încercăm să menținem familia împreună, pe cât putem, oriunde am fi. Soțul meu e un părinte extraordinar și se ocupă atunci când eu lucrez, și invers. El urmează să înceapă un proiect lung și solicitant, așa că abia aștept să explorez un nou loc alături de Ezra. Soacra mea mă ajută și călătorește atunci când trebuie să lucrăm amândoi.

CANCAN.RO: În ce limbă comunici cu ea? Cum este rolul de mamă din viața reală?

Ana Ularu: Ezra vorbește fluent română, germană și engleză. Și ce e impresionant e că nu le confundă și nu le amestecă. E un om magic și minunat, dăruit din plin cu talent în tot ceea ce înseamnă expresie artistică, dar ce e esențial e inteligența, generozitatea, empatia și imaginația cu care ne uimește în fiecare zi. Sunt cât se poate de recunoscătoare pentru că am fost noi aleși să îi fim părinți.

CANCAN.RO: Ai o carieră impresionantă în lumea filmului, cu un start la o vârstă fragedă: 9 ani. Ești printre puținii actori care au ajuns la Hollywood și au jucat cu nume importante din industrie. Cum este această călătorie pentru tine?

Ana Ularu: E drumul meu cu jaloanele lui pe care le-am trecut prin audiții, evoluție internă și muncă. Sunt smerită în fața a ceea ce primesc și mă mențin în aura unui om care își iubește meseria și nu ierarhizează proiectele. Totul e important. E frumusețe în tot. Până la urmă, am ca meserie să mă joc pentru totdeauna.

Ana Ularu: „Sunt absolut fericită pentru că mi-am întemeiat familia mea”

CANCAN.RO: Care sunt sacrificiile din spatele acestui succes internațional?

Ana Ularu: Nu cred că am făcut sacrificii de niciun fel. Am muncit cu bucurie și într-o stare bună, de gratitudine și creație.

CANCAN.RO: Ai schimbat prefixul. Cum privești vârsta de 40 de ani? Care e cea mai mare realizare trăită până acum, atât din punct de vedere personal, cât și profesional?

Ana Ularu: Vârsta e parțial un cadou și un privilegiu, dar e irelevantă din multe puncte de vedere. Nu mă obligă la nimic și nu mă oprește de la nimic. Însă experiența e un cadou și o comoară dobândită în luptă dreaptă . Sunt absolut fericită pentru că mi-am întemeiat familia mea. Și aștept cu interes ce urmează pentru mine ca artist, în toate formele de expresie pentru care am chef și inspirație.

CANCAN.RO: Întâlnirea cu soțul tău Marc Rissmann pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Crezi în suflete pereche?

Ana Ularu: Cred în dăruirea, delicatețea și magia pe care o presupune iubirea. În atenția, prezența și autoevaluarea constantă pe care o cere traiul alături de cineva. Cred în suflete care se aleg zilnic.

Ana Ularu și Marc Rissmann, aniversare în Malta

CANCAN.RO: Ce planuri ați avut de ziua voastră de naștere?

Ana Ularu: Am avut premiera filmului „For the love of a woman”, în care jucăm amândoi (ba chiar și Ezra când era mult mai micuță), la Festivalul Internațional de Film Mediterrane, din Malta. A fost magic să fim la proiecție alături de un public inteligent și receptiv, care a primit din plin emoția și ne-a făcut cadou un Q&A excepțional.

Foto: Pro TV/Instagram

VEZI ȘI: ( Keanu Reeves, laude la adresa româncei Ana Ularu: ”Este o actriță cu foarte multă experiență )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.