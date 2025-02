Nu se va afla niciodată cauza reală a decesului actriței Michelle Trachtenberg! Familia refuză autopsia

Cauza morții actriței Michelle Trachtenberg a fost declarată „nedeterminată” joi dimineață, după ce familia ei s-a opus efectuării unei autopsii.

Informația a fost anunțată de o purtătoare de cuvânt a biroului medicului legist din oraș dar și de mai multe surse la curent cu situația.

Trachtenberg, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită de mama sa miercuri în jurul orei 08.00 la One Columbus Place, un complex de apartamente de lux cu 51 de etaje din cartierul Central Park South din Manhattan, au declarat sursele.

Actrița, printre care realizări se numără rolul principal în filmul din 1996 „Harriet the Spy”, „Gossip Girl” și „Buffy the Vampire Slayer”, a suferit un transplant de ficat în ultimul an, a declarat o sursă pentru THE NEW YORK POST, adăugând că este posibil ca corpul ei să fi respins organul.

De ce nu se va afla niciodată cauza morții lui Michelle

Biroul medicului legist a declarat că este obligat să onoreze cererea familiei din cauza legii statului New York privind sănătatea publică, au declarat sursele. Legea limitează competențele examinatorului medical la efectuarea unei examinări externe, care limitează ceea ce se poate determina.

Dorința familiei sale de a nu efectua o autopsie oficială înseamnă că este puțin probabil să aibă loc o investigație suplimentară asupra morții ei șocante.

Certificatul de deces al actriței menționează acum oficial „nedeterminat” atât ca cauză, cât și ca mod al decesului, au spus sursele.

Mama lui Trachtenberg, Lana Trachtenberg, și-a văzut fiica în viață în jurul orei 22:00. marți seara, cu doar 10 ore înainte de a o găsi întinsă în pat, cu fața în sus și inconștientă, în apartamentul ei din Manhattan, au declarat sursele pentru The New York Post.

Michelle a fost declarată moartă de medicii de la serviciul de urgență și moartea ei nu este considerată suspectă, au spus oficialii.

(Citește și: Modul șocant în care au fost descoperiți Gene Hackman și soția de către apelantul 911: „La naiba, la naiba”)

Ce a scris o cunoștință despre faptul că Michelle știa că urma să moară

Chiar joia trecută, actrița fusese văzută la un restaurant popular din New York, a relatat TMZ.

În lunile dinaintea morții sale, actrița a stârnit îngrijorări de sănătate în rândul fanilor ei, deoarece unii dintre cei 800.000 de urmăritori ai săi de pe Instagram au început să sublinieze că Michelle arăta alarmant de fragil, îngrijorări pe care Michelle le-a respins.

O prietenă apropiată a lui Trachtenberg, fotografa și personalitatea media Amanda de Cadenet, a susținut într-o postare pe Instagram miercuri seara că Trachtenberg fusese „recent” spitalizată și știa că are șanse „mari” de a muri.

„Nu voi împărtăși detaliile conversațiilor noastre din ultimele 6 luni”, a scris de Cadenet înainte de a adăuga, „dar știai că moartea este o mare posibilitate și îmi pare rău că rezultatul nu a fost unul mai bun”.

Postarea a fost editată ulterior pentru a omite aceste detalii.

Ce omagii i-au adus lui Michelle prietenii din industria filmului

Omagiile din partea colegilor lui Trachtenberg au început să curgă pe măsură ce vestea morții ei premature s-a răspândit.

Colegul lui Trachtenberg din „Buffy”, James Marsters, care l-a interpretat pe Spike, a declarat miercuri pentru The Post:

„Am pierdut un suflet frumos. Michelle era extrem de inteligentă, amuzantă și o persoană foarte talentată.” „A murit mult prea tânără și lasă în urmă zeci de oameni care au cunoscut-o și au iubit-o”, a adăugat el.

Sarah Michelle Gellar, care a interpretat personajul principal Buffy Summers, a distribuit și ea o postare emoționantă pe Instagram.

„Michelle, ascultă-mă, te iubesc. Te voi iubi mereu. Cel mai greu lucru din această lume este să trăiești în ea. Voi fi curajoasă. Voi trăi… pentru tine”, a subtitrat ea – citând ceea ce Buffy îi spune surorii sale, Dawn Summers, interpretată de Trachtenberg, într-un episod al serialului.

(Citește și: Donald Trump, prima reacție despre venirea fraților Tate în Statele Unite: „Vom verifica!”)