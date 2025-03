Mihaela Borcea va îmbrăca din nou rochia de mireasă peste doar câteva luni. Prima soție a lui Cristi Borcea va face nuntă mare, la vară, cu Sorin Rap, cu care are o relație de mai bine de zece ani. Printre domnișoarele de onoare, surprize, surprize… Una dintre acestea va fi chiar fiica pe care fostul soț o are cu avocata Simona Voiculescu. CANCAN.RO are toate amănuntele privind mult așteptatul eveniment, programat într-o locație de vis.

Mihaela Borcea și Sorin Rap au stabilit data nunții. Femeia de afaceri are o relație de mai bine de un deceniu cu viitorul său soț, bărbatul care i-a schimbat viața, după divorțul de tatăl celor trei copii ai săi. Peste doar câteva luni, fosta soție a lui Cristi Borcea, acum în vârstă de 54 de ani, va îmbrăca din nou rochia de mireasă. Iar evenimentul programat în această vară se anunță unul extrem de fastuos. Mai ales că femeia de afaceri are experiență în a organiza petreceri ca-n basme. Ceea ce, cu siguranță, se va întâmpla și la nunta sa. Nuntă programată într-un local de lux de lângă București. Unul care nu are însă nicio legătură cu cele deținute odinioară de fostul soț, pe care ea le-a condus, cu o mână de fier, ani de zile.

„Da, am stabilit data nunții, la care vor fi invitați toți prietenii noștri apropiați. E vorba despre un local foarte frumos, pe care deja l-am închiriat”, a declarat Mihaela Borcea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Mihaela Borcea: „Noi avem mai multe fete”

Nașii viitorilor miri vor fi Simona si Nelu Vrânceanu, prieteni foarte buni de-ai acestora. Surpriza vine însă din „tabăra” domnișoarelor de onoare. Evident, una dintre acestea va fi chiar Melissa, fiica Mihaelei și a lui Cristi Borcea, aflată la studii în America. Același model de rochie, dat fiind faptul că, potrivit tradiției, domnișoarele de onoare vor avea aceeași ținută, o va purta și Carolyn. Nimeni alta decât fiica de 19 ani a lui Cristian Borcea cu avocata Simona Voiculescu, pe care fostul boss dinamovist a recunoscut-o în urma unui proces de paternitate. Ei bine, Mihaela, prima soție a acestuia, și tânăra se înțeleg cât se poate de bine. Chiar dacă mama acesteia a avut o relație cu fostul său soț în timp ce ea era căsătorită cu acesta.

„Noi avem mai multe fete. Sorin are și el două. Mai este și fiica lui Cristi, cu care am o relație foarte bună”, ne-a mai spus femeia de afaceri. În prezent, aceasta se află în America, împreună cu partenerul său de viață.

Ce ținută va purta

De asemenea, Mihaela Borcea a stabilit chiar și lista artiștilor care-i vor cânta la nuntă. Preferă însă să o țină în secret, pentru a le face o surpriză invitaților. În ceea ce privește rochia de mireasă, femeia de afaceri a optat pentru două ținute, la fel ca și viitorul mire.

„Voi avea două rochii, dar nu albe. Cea din biserică va fi cream. Și Sorin tot două ținute va avea”, a completat aceasta.

Mihaela Borcea era foarte tânără, avea doar 18 ani, atunci când ea a devenit mireasa lui Cristi Borcea. Și după nunta cu Sorin Rap, ea va purta tot numele primului său soț, cu care de altfel a și devenit cunoscută în domeniul afacerilor.

