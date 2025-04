Nuntă secretă în politică! Fostul prim-ministru al României s-a căsătorit la Viena cu deputata care i-a furat inima

Fostul prim-ministru al României a făcut cel mai mare pas din viața lui și s-a căsătorit la Viena cu deputata care i-a pus inima pe jar! Nunta a fost una secretă, departe de ochii curioșilor! Ce a spus mireasa despre momentul emoționant?

Într-un cadru restrâns și discret, Cosette Chichirău și Mihai-Răzvan Ungureanu au spus „da” în fața unui cerc select de prieteni și familie, la Viena, pe data de 22 februarie 2025. Evenimentul a fost o adevărată surpriză!

„Eu o simpatizez pe Cosette de mulți ani, dar, vedeți dumneavoastră, uneori este greu să spui ceea ce simți și să arați, mai ales când e vorba despre un eveniment intim. Fiind istoric de profesie, m-am bazat pe spusele marelui nostru Nicolae Iorga: «Sufletul e ca fierul. Nu poți lucra cu el până nu l-ai încălzit». Asta am făcut și eu, mi-am încălzit sufletul pentru a putea lucra cu el. La fel a făcut și Cosette, pot să spun că ne-am aprins amândoi”, a spus MRU, potrivit Bzi.ro .

Ceremonia a avut loc într-unul dintre cele mai elegante și cochete hoteluri din capitala Austriei, Anantara Palais Hansen, un loc care a fost ales cu grijă pentru a păstra intimitatea momentului. Ba chiar mai mult, cererea de căsătorie a avut loc tot în același loc.

„Să știți că eu consider că viața privată trebuie să rămână privată, dar, ținând cont și de numele partidului pe care îl reprezint, am CURAJ. Răzvan m-a făcut să simt că plutesc. Cererea lui în căsătorie m-a lăsat fără cuvinte. Asta s-a întâmplat la Hotel Anantara Palais Hansen. Acolo am făcut și petrecerea de nuntă”, a spus Cosette Chichirău.