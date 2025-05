O asistentă medicală din Brăila a avut șocul vieții ei. A aflat un secret bine păstrat de familia sa timp de peste 30 de ani: ”Le-a fost teamă să nu…”

Șoc total pentru o asistentă medicală, care a aflat la 32 de ani că a fost înfiată de la un orfelinat din Tulcea și are o soră geamănă. Tatăl adoptiv al femeii i-a făcut această mărturisire după ce bărbatul s-a simțit rău și a crezut că va muri. El i-a spus fiicei sale că, după un timp, s-a întors la orfelinat să o ia și pe sora ei, dar fetița fusese adoptată deja de altă familie. Mihaela Dănilă își caută acum sora geamănă. CANCAN.RO are toate detaliile.

O româncă din Brăila, rezidentă în Germania, a trăit șocul vieții ei când a aflat că părinții săi au înfiat-o. Impactul veștii a fost cu atât mai mare cu cât i s-a spus că are și o soră geamănă. Mihaela Dănilă povestește că, de-a lungul timpului, instinctul i-a transmis mai multe semnale că ceva nu se potrivește. Nu semăna fizic cu nimeni din familia ei. Nici din punct de vedere al caracterului nu a găsit puncte comune. În urmă cu patru ani, o întâmplare nefericită avea să îi confirme bănuielile vagi.

Tatăl ei s-a simțit rău și, crezând că sfârșitul îi este aproape, s-a decis să îi facă fiicei sale o mărturisire care a bulversat-o. Chiar în ziua în care a împlinit 32 de ani, a aflat că a fost înfiată de la un orfelinat din Tulcea. Veștile surprinzătoare nu s-au oprit aici. La scurt timp, i s-a spus că are și o soră geamănă.

”M-am născut pe 16 februarie 1989, la Babadag și am fost adoptată de la casa de copii din Tulcea. Tatăl meu mi-a zis «Mai erai cu o soră, era în alt pătuț lângă tine, dar nu am luat-o și pe ea atunci, pentru că aveam deja acasă o fată. M-am întors, însă, după ea, dar, între timp, fusese dată altei familii». Părinții mei nu voiau să îmi spună adevărul deoarece le-a fost teamă să nu mă îndepărtez de ei. Nașa mea mi-a spus că nu doar că am o soră, dar este și geamănă”, a mărturisit, pentru CANCAN.RO, Mihaela Dănilă, care este asistentă medicală în Germania.