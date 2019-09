Mihai Theodor Mincu este alesul Teodorei, fata lui Gigi Becali. Așa că în această toamnă se anunță nuntă mare, unde vor fi prezente nu mai puțin de 1.000 de persoane. Numai bine psihic nu stă însă ginerele finanțatorului FCSB, care a primit o amendă penală. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a dezvăluit, în premieră, problemele lui Mincu, iar acum vă oferă noi detalii din stufosul dosar.

Gigi Becali îl place, este ”ginerele perfect”. “Sunt și ei oameni avuți. E o familie curată, frumoasă și asta mă bucură și mai mult. Trăiesc bucuria asta de când i-am cunoscut familia. I-a dat inelul mai de mult. Au primit binecuvântarea și de la un episcop. El are peste 1,85 metri, așa cum îmi place mie”, i-a făcut Gigi Becali un frumos portret lui Mihai Theodor Mincu și familiei lui. Doar că bărbatul care va deveni cât de curând în acte soțul Teodorei, fata cea mare a lui Gigi, are probleme cu legea. Cel poreclit ”Prințișorul de Dobroiești” a fost primit o amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a dezvăluit, în exclusivitate, că ginerele lui Becali a fost condamnat, iar acum vă prezintă noi elemente din dosarul care a dus la sancționarea acestuia. Între altele, lui Mincu i s-a imputat și faptul că s-a sustras de la vama de pe Aeroportul Otopeni, iar noi vă prezentăm declarația inculpatului, în care oferă explicațiile în favoarea lui. Mihai Theodor Mincu nu va trebui să plătească doar amenda penală și cheltuielile de judecată, ci să se ”lupte” și cu despăgubirile morale și materiale, cerute de o însemnată companie de ochelari, iar suma se ridică la 658.000 de euro.

Ginerele lui Gigi Becali a intrat, din greșală, pe culoarul…verde!

Ginerele lui Gigi Becali explică, la un moment dat, cum a intrat, la indicațiile inspectorului vamal, fără să-și dea seama, pe culoarul verde, deoarece culoarul roșu era închis la acel moment. Dar spune că era în cunoștință de cauză cu faptul că bunurile pe care le avea asupra lui trebuiau declarate în vamă. Ceea ce zice că a și făcut.

Iată declarația din dosar, cu toate amănuntele, oferită de Mihai Theodor Mincu anchetatorilor. ,,La data de 28.05.2017, am călătorit cu avionul pe ruta Guangzhou – Amsterdam – Otopeni, având asupra mea bunuri cumpărate legal din China, constând în ochelari de soare de diferite mărci, pe care i-am declarat la Biroul Vamal Otopeni Călători, în vederea achitării taxelor vamale. Declar că intenția mea nu a fost să mă sustrag în nici un fel de la operațiunile vamale sau să încalc legile vamale în vigoare, dovadă fiind mențiunea făcută de mine la rubrica , din procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, unde am declarat bunurile organelor vamale, aspect care poate fi remarcat și pe imaginile video din Aeroportul Internațional Henri Coandă.

La data de 28.05.2017, nu am săvârșit nicio infracțiune, bunurile fiind declarate verbal și scris, fiind reținute de agentul vamal și încadrate contravențional ca nedeclarate, fiind trimise la expertizarea de marcă.

Declar că nu am contrafăcut, nu am pus în circulație bunurile respective, nu am introdus pe teritoriul României mărci protejate sau contrafăcute, acestea fiind declarate la vamă și reținute pe linia de declarare, unde nu se poate vorbi de introducere sau sustragere de la vămuire. De asemenea, prin declararea lor la vamă și reținerea acestora nu s-a creat niciun prejudiciu titularului de marcă, nefiind îndeplinite sub nicio formă elementele răspunderii penale.

În conformitate cu principiul de drept (nu de două ori în aceeași cauză/pentru aceeași vină), eu am fost sancționat contravențional de către vamă, actul de constatare fiind suveran pentru nedeclarare, iar pe legea mărcilor nu pot fi tras la răspundere penală deoarece nu sunt îndeplinite condițiile cerute de legiuitor și anume: introducerea, sustragerea, comercializarea sau contrafacerea acestora.

Menționez că nu am putut … deoarece acesta era închis printr-o bandă roșie și nu-mi permitea accesul … Declar că am avut asupra mea un număr de 8-9 bagaje de cală în greutate de 180-200 de kg ce conțineau 2195 perechi ochelari marca RAY-B; 75 perechi ochelari marca C; 40 perechi de ochelari marca D; 84 perechi ochelari marca C și 1800 bucăți de tocuri de ochelari marca RAY-B … Am călătorit singur, am fost ajutat de doi angajați din cadrul Romprest și m-am deplasat spre benzile de bagaje 4-5, având o mașină care mă aștepta afară, știind că și acolo se afla zona de vămuire internațională. În drum, pe holul care face legătura cu benzile 4-5, m-am întâlnit cu un inspector vamal care mi-a spus să merg la biroul de vămuire din aeroport situat în fața benzilor 1, 2 și 3 … am intrat pe culoarul verde deoarece culoarul roșu era închis la acel moment și cunoșteam că bunurile pe care le aveam asupra trebuia declarate în vamă, fapt pe care l-am și făcut …”, a declarat Mincu, în fața oamenilor legii.

Motivul pentru care nu a avut factură pentru marfă

Tot el explică apoi motivul pentru care nu a avut o factură pe marfa adusă din China, pe care agentul vamal i-a cerut-o. ”Nu am oferit nici o factură lucrătorului vamal deoarece lucrătorul comercial din China, din orașul Guangzhou, mi-a precizat că, dacă este cazul, îmi poate oferi o factură, plata pentru toate bunurile a fost făcută cash cu suma de aproximativ 9900 de dolari”, a declarat ginerele lui Gigi Becali.

El a încercat să se apere și în cazul acuzației de contrafacere. ”Conform spuselor lucrătorului comercial din China, ochelarii nu sunt contrafăcuți … Sunt asociat unic la Laborator Cosmetic M SRL înregistrată la data de 06.06.2017 la Registrul Comerțului și asociat la Mtm Extrem SRL, înregistrată la data de 04.10.2017. Nu am avut niciun moment intenția de a induce în eroare autoritățile vamale și nici nu intenționam să comercializez aceste bunuri … ’’, a încheiat Mihai Theodor Mincu.

