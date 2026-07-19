O durere pe care nu a uitat-o. Mariana Ionescu Căpitănescu a pierdut o sarcină în Canada

Mariana Ionescu Căpitănescu a făcut una dintre cele mai emoționante confesiuni din ultimii ani. Interpreta de muzică populară a povestit despre suferința care i-a schimbat viața pentru totdeauna, după ce a pierdut o sarcină în perioada în care locuia în Canada.

Artista a spus că nu va uita niciodată acele momente și că experiența trăită peste hotare a lăsat urme adânci în sufletul ei.

În urmă cu aproape trei decenii, cântăreața se pregătea să își mărească familia, însă visul s-a transformat într-un coșmar. Ajunsă la spital după ce a simțit că ceva nu este în regulă, Mariana Ionescu Căpitănescu a primit vestea pe care nicio mamă nu și-ar dori să o audă: bebelușul nu mai avea activitate cardiacă.

Mariana Ionescu Căpitănescu, marcată pe viață

Artista a povestit că durerea provocată de pierderea copilului a fost amplificată de modul în care a fost tratată în sistemul medical canadian. Ea a spus că medicii au refuzat să intervină și că nu poate uita acele clipe nici acum.

„Pentru mine a fost o traumă. Trăiam în Canada atunci. În 1996 mi s-a întâmplat asta.”, a spus Mariana Ionescu Căpitănescu.

Interpreta a spus că lucrurile ar fi putut avea un alt deznodământ dacă intervenția medicală ar fi fost făcută la timp. Mai mult, ea a povestit că nu i s-a permis nici măcar să își vadă copilul, o decizie pe care nu a reușit să o accepte nici după atâția ani.

„Nu au vrut să intervină medicii din Canada, au spus că o femeie când rămâne însărcinată nu este bolnavă, este însărcinată, și trebuie să ducă la termen sarcina așa cum dorește organismul ei. Nu au vrut medicii nici măcar să mi-l arăte. Era acolo un psiholog și au zis că există pericolul să rămân marcată pe viață. Ce a fost în sufletul meu numai eu știu”, a mai spus artista de muzică populară.

A trecut prin multe situații de coșmar

Drama din Canada nu a fost singura încercare prin care a trecut artista. Mariana Ionescu Căpitănescu a dezvăluit că, de-a lungul anilor, a pierdut mai multe sarcini, iar una dintre cele mai cumplite experiențe s-a petrecut chiar în timpul unui recital susținut la Festivalul Cerbul de Aur.

Artista a spus că își dorea enorm să devină mamă și, după atâtea pierderi, ajunsese să creadă că destinul îi pregătise o pedeapsă.

„Ce norocoasă pot fi să am doi copii, în condițiile în care eu până la 30 de ani pierzând atâtea sarcini. Am crezut că sunt pedepsită de Dumnezeu. Și făceam și legătura de ce”, a spus ea.

Interpreta a mai povestit că, în perioada în care participa la celebrul festival de la Brașov, organismul îi transmitea deja că ceva nu este în regulă. Cu toate acestea, a ales să își respecte publicul și să ducă recitalul până la capăt.

„Aveam 32 de ani atunci, Anthony avea 2 ani. M-am dus la Cerbul de Aur, eram în recital. O mare onoare pentru mine, era a doua sau a treia oară când ajungeam pe scena acestui mare festival”, a dezvăluit ea.

Ea a spus că starea de sănătate s-a agravat chiar în timpul evenimentului și că a fost transportată de urgență la spital. Interpreta a povestit că medicii au încercat să-i salveze sarcina, dar că n-au reușit.

„Simțeam o stare diferită, mă simțeam rău. Am avut hemoragie pur și simplue pe scenă. De la repetiție al început să mă simt rău. Am zis că o să reușesc. M-am simțit foarte rău, de pe scenă m-am dus direct la urgențe și am pierdut sarcina”, a precizat Mariana Ionescu Căpitănescu.

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