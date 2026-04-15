Fiul artistei, desființat de fanii mamei lui, după ce s-a apucat de muzică: „Tot eu sunt vinovată”

În urmă cu aproximativ 3 ani, Mariana Ionescu Căpitănescu și fiul său Anthony erau la cuțite și aveau o dispută, dar știți cum este vorba aceea, totul este bine când se termină cu bine. Pe vremea aceea, interpreta de muzică populară era supărată pe băiatul ei pentru că alesese un stil muzical cu care artista nu era de acord. Anthony acum a revenit cu piese noi care au ajuns virale și în mediul online. Ca în orice meserie, viața de artist vine la pachet cu mai multe lucruri, cum ar fi și hate-ul din partea internauților. CANCAN.RO a luat legătura cu Mariana Ionescu Căpitănescu care ne-a mărturisit care este acum relația cu băiatul său și „ne-a dat din casă” cum l-a învățat pe acesta să depășească comentariile răutăcioase.

În urmă cu câteva zile, Anthony Căpitănescu a revenit în forță pe rețelele sociale cu un colaj muzical, care are la bază mai multe piese cunoscute. Se vede că fiul interpretei Mariana Ionescu Căpitănescu pune foarte mult suflet în ceea ce face, dar unii internauți au lăsat câteva comentarii răutăcioase.

Ce sfat i-a dat Mariana Ionescu Căpitănescu fiului său după ce s-a reapucat de muzică

Chiar dacă în trecut a existat o luptă între generații, iar Mariana Ionescu Căpitănescu nu a fost de acord cu stilul muzical pe care fiul său îl interpretează, acum artista îl susține, este mândră de Anthony și i-a oferit câteva sfaturi.

CANCAN.RO: Ce sfaturi i-ați dat fiului dumneavoastră, Anthony, având o experiență vastă în industria muzicală?

Mariana Ionescu Căpitănescu: Sfaturi i-am dat mai demult, atunci când mi-a spus că el se reapucă de muzică. Am fost foarte surprinsă, pentru că el, când era mic, făcea muzică, iar apoi a întrerupt; a zis că nu este pentru el, iar după aceea s-a reapucat. Sfatul meu către el a fost în felul următor: dacă face o meserie, să o facă foarte bine. El studiază în acest sens, înregistrează și testează piața și, important este că are și un loc de muncă, de unde să poată cheltui bani, pentru că în muzică cheltuiești bani atunci când înregistrezi, când îți cauți material. El își compune singur cântecele și asta este o mare bucurie, că își pregătește singur piesele. Acum am văzut că are un colaj de cântece cunoscute; nu am decât să îi urez succes și să își vadă visul împlinit.

Mariana Ionescu Căpitănescu a acceptat stilul muzical al fiului său

Chiar dacă Anthony nu cântă muzică populară ca mama lui și s-a dus către manele, astăzi, Mariana Ionescu Căpitănescu își susține fiul chiar dacă nu îi place 100% ce cântă. Interpreta a mărturisit pentru CANCAN.RO că în trecut a fost etichetată ca fiind de „modă veche” pentru că nu a fost entuziasmată de alegerea lui Anthony.

CANCAN.RO: Ce părere aveți despre stilul muzical pe care l-a ales?

Mariana Ionescu Căpitănescu: Voi știți ce părere am avut mai demult, iar între timp mi-am dat seama că de vină este diferența de gândire între generații și că astfel apar conflictele. Nu este nimic greșit să cânte anumite genuri muzicale specifice generației lui, iar eu, dacă mi-am exprimat părerea, am fost etichetată ca fiind de modă veche. Îl las să se exprime prin muzică, în stilul pe care și-l dorește.

Anthony Căpitănescu a fost asaltat de hateri

Așa cum vă spuneam, de curând, Anthony Căpitănescu a decis să ia cu asalt industria muzicală și și-a lansat propriul colaj cu piese extrem de cunoscute. Pe lână comentariile în care este felicitat, fiul Marianei Ionescu Căpitănescu a primit și păreri contra sau comentarii răutăcioase, cum ar fi:

Ca orice mamă, Mariana Ionescu Căpitănescu i-a oferit câteva sfaturi și despre valul de critici, cum să nu pună la suflet, iar Anthony i-a spus un lucru care a surprins-o pe interpretă, cum că acele comentarii răutăcioase sunt venite de la oameni din generația solistei.

CANCAN.RO: Ce părere aveți dumneavoastră despre hate-ul pe care îl primește? Ce sfaturi i-ați dat? L-ați învățat cum să nu pună la suflet cuvintele mai puțin frumoase?

Mariana Ionescu Căpitănescu: Vreau să spun că el gestionează foarte bine acest aspect, mult mai bine decât mine. Odată ce ești expus, automat îți asumi și riscul ca unora să le placă, iar altora nu. Îți spun sincer că el, în privința hate-ului, spune că acesta vine din generația mea, că, de fapt, este publicul meu cel care îl critică. Adică tot eu sunt vinovată.

Spune că acela este publicul meu și că acest public a văzut că eu am fost supărată la început pe genul muzical pe care l-a ales. Nu mai vreau să spun nimic, pentru că nu îmi place ideea de a nu vorbi cu băiatul meu. Eu știu ce băiat bun am acasă, ce băiat am crescut. Știu că a studiat, că este foarte deștept și capabil să lucreze și în alte domenii, nu doar în muzică.

Îi urez succes. Nu o să stau supărată pe băiatul meu ani de zile doar pentru că nu îmi place mie genul muzical pe care îl cântă — nu este o variantă. Nu am o viață atât de lungă încât să stau supărată pe copiii mei nici măcar o oră. Nu merită.

