O face singur: “Să nu aud absolut nimic!” Când nu mai poate, Mario Fresh apelează la…

Mario Fresh contrazice zicala referitoare la viața de artist – „noaptea vesel, ziua trist”, căci iubitul Alexiei Eram e tânăr, în putere și pare să îi meargă treaba ca pe roate. Însă există și momente în care interpretul admite că se simte extenuat. Atunci Mario Fresh recurge la o activitate insolită, despre care vorbește într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO! Astfel, vedeta își încarcă bateriile și poate să livreze maximum la fiecare concert.

Mario Gălățanu încearcă pe cât posibil să se împartă între spectacolele numeroase și viața personală. Până acum îi iese perfect, însă organizarea artistului este riguroasă. Așa că i-am aflat programul artistului și vi-l prezentăm în exclusivitate.

Mario Fresh dezvăluie „tehnica” la care apelează împotriva extenuării: „Mă duc cu mașina să mă plimb!”

CANCAN.RO: Cum e luna martie pentru tine, Mario?

Mario Fresh: Nu se vede pe fața mea?!

CANCAN.RO: Mă gândesc că ai concertat pentru multe fete…

Mario Fresh: A fost OK, am avut concerte, am încercat să mă și focusez pe iubita mea de 8 martie, de Ziua Femeii. Mi-a și ieșit, ce crezi?! În rest, luna martie arată foarte drăguț, cu siguranță este un start foarte bun pentru acest 2023 minunat.

CANCAN.RO: Nu e greu să le combini? Mergi la cântare, răgușești, apoi trebuie să te și distrezi că până la urmă o cere și vârsta…

Mario Fresh: Greu să le combini n-ar fi, dar nu se mai poate. Dar nu e greu, atât timp cât există înțelegere și îți faci programul în așa fel încât chiar să le împaci pe toate, chiar nu este nicio problemă.

CANCAN.RO: Care este plăcerea vinovată a lui Mario Fresh?

Mario Fresh: Îmi place foarte mult, când mă simt deja extenuat, să fiu singur, să mă duc cu mașina să mă plimb. Pe mine chiar mă relaxează, îmi iau o autostradă ceva și mă duc și mă plimb.

CANCAN.RO: Bagi și muzică sau oprești cu totul infotainmentul?

Mario Fresh: Opresc. Muzica este 99% din viața mea, măcar jumătate de oră, o oră să nu aud absolut nimic ca să pot să mă recreez cu adevărat.

CANCAN.RO: Câte ore dormi pe noapte?

Mario Fresh: Patru ore, cinci, maxim. Mai apuc și șase, șapte. De luni până joi încerc să mențin un program cât de cât sănătos, să mă culc pe la 12-1, deși nu prea îmi iese. Pe la 2-3 dimineața mă pun în pat și mă trezesc tot timpul la 8 ca să merg la sală.

