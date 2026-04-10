O femeie a mers 9 luni pe jos din Spania până în România, pe tocuri. Motivul din spatele călătoriei te va șoca

Pe parcursul a 280 de zile, o femeie originară din Quebec a străbătut Europa încălțată în pantofi cu toc. Scopul gestului său a fost de a strânge fonduri și de a atrage atenția asupra fenomenului traficului de persoane, în special asupra fetelor vulnerabile din România.

Traseul ei a pornit din Barcelona, Spania, și s-a încheiat la Pitești, după nouă luni în care a mers pe drumuri mai puțin circulate, prin sate și zone de câmpie.

Femeia a reușit să strângă o sumă importantă de bani

Conform CTV News, Dora Alcover, din Waterloo, provincia Quebec (Canada), a reușit să strângă în jur de 25.000 de dolari canadieni pentru organizația Reaching Out Romania. Organizația se implică în combaterea traficului de persoane, cu accent pe protejarea fetelor vulnerabile.

„Tocurile au fost o modalitate de a celebra feminitatea, de a reprezenta femeile și de a recâștiga controlul asupra modului în care sunt sexualizate”, a explicat Dora.

De-a lungul călătoriei, ea și-a împărtășit zilnic experiențele pe Instagram, în trei limbi. Astfel a încercat să aducă în atenția publicului un subiect dificil și adesea evitat.

„Vedem atât de multe știri despre Epstein sau despre Diddy. Cred că, atunci când ești femeie, afli atât de multe despre violența sexuală, dar ai sentimentul că nu poți face cu adevărat nimic”, a mai spus ea.

În 2024, în România au fost înregistrate 600 de cazuri de trafic

Referindu-se la realitatea din România, Dora a subliniat că lipsa oportunităților le face pe unele fete vulnerabile în fața exploatării încă de la vârste fragede. Ea a menționat că organizația Reaching Out Romania derulează programe de tip afterschool. Acestea sunt menite să le ofere sprijin și alternative, astfel încât să nu ajungă în astfel de situații.

În anul 2024, în România au fost raportate aproximativ 600 de cazuri de trafic de persoane, dintre care mai mult de o treime au implicat fete.

Pe durata călătoriei, Dora și-a transportat toate lucrurile într-un cărucior și a traversat nouă țări: Spania, Franța, Monaco, Italia, Slovenia, Croația, Ungaria, Serbia și România.

Internauții au reacționat în mediul online

Femeia a vorbit și despre reacțiile celor care i-au urmărit parcursul. Ea a spus că unii au considerat-o „puțin nebună”, remarci pe care le-a primit cu umor. În același timp, a subliniat că există teme care îi pot uni pe oameni, indiferent de origine, religie sau convingeri politice.

În timpul traversării Sloveniei, a povestit că o femeie i-a oferit ajutor pentru a găsi un loc de cazare. Potrivit ei, atunci când un subiect dificil este prezentat într-un mod mai accesibil și empatic, oamenii devin mai deschiși să îl asculte. Asta chiar dacă realitatea traficului de persoane este greu de acceptat.

Pentru drum, a ales bocanci cu platformă, pe care i-a înlocuit de mai multe ori, pe măsură ce se uzau. A recunoscut că începutul a fost dificil și s-a întrebat în ce s-a implicat, însă, cu timpul, s-a adaptat. De altfel, a menționat că nu și-ar fi dorit să parcurgă traseul în pantofi cu toc subțire.

Inițiativa a avut și o motivație personală: a fost inspirată de mama sa, decedată în urmă cu 15 ani. Prin acest demers, și-a dorit să îi onoreze memoria și să facă ceva pozitiv în numele ei.

