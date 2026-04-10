O femeie a mers 9 luni pe jos din Spania până în România, pe tocuri. Motivul din spatele călătoriei te va șoca

De: Elisa Tîrgovățu 10/04/2026 | 17:46
O femeie a mers 9 luni pe jos din Spania până în România, pe tocuri. Motivul din spatele călătoriei te va șoca
O femeie a mers 9 luni pe jos din Spania până în România, pe tocuri. Motivul din spatele călătoriei te va șoca / Sursa foto: Captură

Pe parcursul a 280 de zile, o femeie originară din Quebec a străbătut Europa încălțată în pantofi cu toc. Scopul gestului său a fost de a strânge fonduri și de a atrage atenția asupra fenomenului traficului de persoane, în special asupra fetelor vulnerabile din România.

Traseul ei a pornit din Barcelona, Spania, și s-a încheiat la Pitești, după nouă luni în care a mers pe drumuri mai puțin circulate, prin sate și zone de câmpie.

Femeia a reușit să strângă o sumă importantă de bani

Conform CTV News, Dora Alcover, din Waterloo, provincia Quebec (Canada), a reușit să strângă în jur de 25.000 de dolari canadieni pentru organizația Reaching Out Romania. Organizația se implică în combaterea traficului de persoane, cu accent pe protejarea fetelor vulnerabile.

 „Tocurile au fost o modalitate de a celebra feminitatea, de a reprezenta femeile și de a recâștiga controlul asupra modului în care sunt sexualizate”, a explicat Dora.

De-a lungul călătoriei, ea și-a împărtășit zilnic experiențele pe Instagram, în trei limbi. Astfel a încercat să aducă în atenția publicului un subiect dificil și adesea evitat.

„Vedem atât de multe știri despre Epstein sau despre Diddy. Cred că, atunci când ești femeie, afli atât de multe despre violența sexuală, dar ai sentimentul că nu poți face cu adevărat nimic”, a mai spus ea.

În 2024, în România au fost înregistrate 600 de cazuri de trafic

Referindu-se la realitatea din România, Dora a subliniat că lipsa oportunităților le face pe unele fete vulnerabile în fața exploatării încă de la vârste fragede. Ea a menționat că organizația Reaching Out Romania derulează programe de tip afterschool. Acestea sunt menite să le ofere sprijin și alternative, astfel încât să nu ajungă în astfel de situații.

În anul 2024, în România au fost raportate aproximativ 600 de cazuri de trafic de persoane, dintre care mai mult de o treime au implicat fete.

Pe durata călătoriei, Dora și-a transportat toate lucrurile într-un cărucior și a traversat nouă țări: Spania, Franța, Monaco, Italia, Slovenia, Croația, Ungaria, Serbia și România.

Internauții au reacționat în mediul online

Femeia a vorbit și despre reacțiile celor care i-au urmărit parcursul. Ea a spus că unii au considerat-o „puțin nebună”, remarci pe care le-a primit cu umor. În același timp, a subliniat că există teme care îi pot uni pe oameni, indiferent de origine, religie sau convingeri politice.

În timpul traversării Sloveniei, a povestit că o femeie i-a oferit ajutor pentru a găsi un loc de cazare. Potrivit ei, atunci când un subiect dificil este prezentat într-un mod mai accesibil și empatic, oamenii devin mai deschiși să îl asculte. Asta chiar dacă realitatea traficului de persoane este greu de acceptat.

Pentru drum, a ales bocanci cu platformă, pe care i-a înlocuit de mai multe ori, pe măsură ce se uzau. A recunoscut că începutul a fost dificil și s-a întrebat în ce s-a implicat, însă, cu timpul, s-a adaptat. De altfel, a menționat că nu și-ar fi dorit să parcurgă traseul în pantofi cu toc subțire.

Inițiativa a avut și o motivație personală: a fost inspirată de mama sa, decedată în urmă cu 15 ani. Prin acest demers, și-a dorit să îi onoreze memoria și să facă ceva pozitiv în numele ei.

Iți recomandăm
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Știri
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Știri
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în...
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
Gandul.ro
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate...
Gestul neașteptat al miliardarului Savvidis pentru Răzvan Lucescu. Cu cine s-a trezit la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Gestul neașteptat al miliardarului Savvidis pentru Răzvan Lucescu. Cu cine s-a trezit la...
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și legume. Este la îndemâna oricui
Adevarul
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
Gandul.ro
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Valentin Sanfira, a “fugit” în Thailanda cu sosia Codruței Filip. Să vezi și să nu crezi! La ...
Valentin Sanfira, a “fugit” în Thailanda cu sosia Codruței Filip. Să vezi și să nu crezi! La doar o lună de la divorț, artistul a înlocuit-o pe fosta soție
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. ...
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. Femeia avea patru copii
Bancul de weekend | Ce înseamnă asta?
Bancul de weekend | Ce înseamnă asta?
Ramona Olaru trăiește o poveste de dragoste ca în filme. Unde a plecat de Paște alături de iubitul ...
Ramona Olaru trăiește o poveste de dragoste ca în filme. Unde a plecat de Paște alături de iubitul ei
Vezi toate știrile