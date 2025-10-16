O femeie de 34 de ani a murit după o naștere acasă, interzisă de medici. Nici bebelușul nu a supraviețuit

O tragedie fără margini a zguduit o întreagă comunitate! O femeie de doar 34 de ani s-a stins din viață la doar câteva ore după naștere. Micuța nou-născută a mai supraviețuit 4 zile, după care și-a dat ultima suflare. Proaspăta mămică a ales să își aducă fetița pe lume acasă, deși medicii o avertizaseră că sarcina era cu risc crescut și necesită monitorizare atentă. Află, în articol, toate detaliile!

Jennifer Cahill, o femeie de 34 de ani din Marea Britanie, s-a stins din viață după ce a născut o fetiță, pe nume Agnes. Soțul ei, Rob, a fost alături de ea în timpul nașterii la domiciliu și a povestit cum a decurs totul.

De ce a refuzat femeia de 34 de ani să nască la spital

Jennifer Cahill mai avea acasă un băiețel. Prima naștere a fost un episod traumatic pentru ea. Femeia a pierdut 800 ml de sânge din cauza unei epiziotomii și a unei rupturi. Astfel, ea a asocia mediul medical cu stresul și lipsa de sprijin. Acesta este motivul pentru care a decis ca a doua naștere să se desfășoare acasă, în liniște și intimitate.

Tânăra mămică a fost însoțită de o moașă, Andrea Walmsley, și de soțul său. Jennifer și-a dorit să urmeze un plan foarte strict, care excludea orice intervenție medicală obișnuită. De altfel, moașa a susținut că era „cel mai intens plan de naștere” pe care îl văzuse vreodată.

„Nu i-am spus nimic colegei mele, doar ne-am uitat una la alta. Am înțeles din prima clipă că va fi un caz complicat”, a mărturisit moașa.

Deși totul părea bine pus la punct, la naștere, situația a luat o turnură neașteptată. Fetița a venit pe lume în jurul orei 06:45 fără semne vitale. Soțul a chemat urgent o ambulanță, văzând că micuța nu răspunde manevrelor de resuscitare ale moașei.

Între timp, el a fost nevoit să își însoțească soția la spital, care suferise complicații. Din nefericire, a doua zi, Jennifer s-a stins din viață, potrivit The Mirror. Micuța Agnes a mai supraviețuit 4 zile, după care și-a urmat mama la ceruri.

„Am organizat prima și singura petrecere de ziua lui Agnes când se apropia de sfârșit. Am ținut-o în brațe și i-am spus cât de mult îi iubesc pe mama și pe fratele ei și mi-am luat rămas bun”, a povestit Rob, soțul lui Jennifer.

După tragedie, reprezentanții spitalului au transmis că alegerea femeii de a naște acasă a fost „în afara recomandărilor medicale și contrar sfatului medicului”, ținând cont de problemele anterioare ale femeii. Totuși, soțul lui Jennifer a susținut în fața instanței că o astfel de avertizare ar fi putut schimba decizia lor, însă nu li s-ar fi spus direct despre această contraindicație.

„Nu am auzit acești termeni până după tragedie”, a mai spus Rob.

